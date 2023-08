Um ferido num incêndio em edifício degradado em Lisboa

Share this with email

Uma pessoa ficou ferida, esta segunda-feira, na sequência de um incêndio num edifício degradado no Largo Marquês do Lavradio, junto ao Campo das Cebolas, em Lisboa, disse à Lusa fonte do Regimento Sapadores Bombeiros.

A mesma fonte adiantou que o homem, de 43 anos, que estava no interior no edifício, ficou ferido e foi transportado ao Hospital de São José.

“O alerta para o incêndio foi dado às 03h31 e às 07h00 já estava extinto e em fase de rescaldo”, disse, acrescentando que para já se desconhecem as causas do fogo.

No local estiveram 69 operacionais do Regimento Sapadores de Bombeiros de Lisboa e do corpo de Bombeiros Voluntários de Lisboa, com o apoio de 16 viaturas.