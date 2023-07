Tudo o que precisa de saber se vai a Lisboa ver o Papa  

Share this with email

Share this with whatsapp

Share this with facebook

Share this with twitter

A contagem decrescente para a Jornada Mundial da Juventude, o maior acontecimento da Igreja Católica, já começou e Lisboa (e o país) prepara-se para receber mais de um milhão de visitantes que vão realizar o sonho de ver o Papa Francisco.

De 1 a 6 de agosto, as principais cerimónias da jornada decorrem no Parque Tejo, a norte do Parque das Nações, na margem ribeirinha do Tejo, em terrenos dos concelhos de Lisboa e Loures.

O Governo decretou tolerância de ponto nos dias 3 e 4 de agosto, uma vez que se espera "um fluxo anormalmente elevado de pessoas”. O despacho assinado pelo primeiro-ministro, António Costa, abrange os “trabalhadores que exercem funções públicas nos serviços da administração direta do Estado, centrais ou desconcentrados, e nos institutos públicos, localizados no concelho de Lisboa”.

Quem chega de visita, vai encontrar uma Lisboa diferente da habitual e num clima frenético. Quais são os valores de uma estadia? Há constrangimentos no trânsito? Estas são algumas informações práticas para quem tem presença marcada na JMJ.

Estadia

Os valores de uma noite nestes dias estão muito acima da média. No Booking.com, surge a indicação de que quase a totalidade dos alojamentos em Lisboa já estão reservados nessa altura.

Num dormitório misto, o preço para duas camas pode rondar os 280 euros. No caso dos apartamentos, quase todos ultrapassam os mil euros.

Nos hotéis, o preço mais baixo era de cerca de 750 euros, com algumas unidades a pedirem quase 4.000 euros nessa semana.

Na plataforma Airbnb, mais virada para alojamento local, os apartamentos chegam a ultrapassar os 4.000 euros, em Alfama. Mas ainda há ofertas mais em conta, sobretudo fora da cidade, em Almada, com uma oferta por 45 euros por noite. A plataforma fez a média para estes dias e concluiu que, na altura da pesquisa, era de 335 euros por noite.

Ler mais:Imagem Peregrina de Fátima chega à Jornada de barco pelo Tejo

Em Fátima, que vai receber uma visita do Papa durante a Jornada, a oferta é mais escassa e os números disparam. No Booking, uma cama num dormitório para a semana pode passar os 400 euros e um quarto de hotel pode chegar aos 730 para duas pessoas.

Estradas e transportes

Portugal vai contar com controlo de fronteiras antes e durante a JMJ. Este controlo entra em vigor às 00:00 horas do dia 22 de julho, e permanece ativo até às 00:00 horas de 7 de agosto. Vai estar a cargo do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (SEF), com a assistência da Polícia de Segurança Pública (PSP) e Guarda Nacional Republicana (GNR), além da eventual colaboração de autoridades de outros países, nos 21 pontos de passagem autorizados na fronteira terrestre nacional.

“Considerando a dimensão, as características, a complexidade do evento, a sua visibilidade mediática, o enorme afluxo de pessoas esperado e o contexto atual de ameaça, é manifesta a necessidade de garantir a segurança interna, através de medidas adequadas, entre as quais a prevenção da entrada em território nacional de cidadãos ou grupos cujos comportamentos possam ser suscetíveis de comprometer a segurança”, lê-se na resolução do Conselho de Ministros.

Em Loures, onde acontecem alguns dos eventos, a circulação na zona oriental vai estar condicionada e as estações ferroviárias vão estar fechadas nos dias 5 e 6 de agosto. "No fim de semana existirão constrangimentos que afetarão, principalmente, a União de Freguesias de Santa Iria da Azoia, São João da Talha e Bobadela, Sacavém e Prior Velho, e Moscavide e Portela”, avançou a autarquia.

Temperaturas

Este verão está a ser pautado pela vaga de calor que já bateu recordes na Itália (48,8ºC na Sicília), mas as temperaturas esperadas para a semana da JMJ deverão ser estar dentro do normal.

Ler mais:E você, já comprou o seu kit avé-Maria?

De acordo com o site AccuWeather, a capital vai contar com dias muito soalheiros, com a média de temperatura a rondar os 27ºC.

Programa

A abertura oficial da JMJ acontece no dia 1, no parque Eduardo VII às 19 horas, mas o dia mais esperado é o dia 2, em que o Papa Francisco é recebido em Portugal. Vale lembrar que o Papa vai discursar a Fátima no dia 5, retornando no mesmo dia a Lisboa.

Todos os passos de Francisco, entre Cascais ou o bairro da Serafina, podem ser consultados no site oficial.

Para além do périplo do papa, decorre também o Festival da Juventude, com 55 eventos religiosos, em múltiplos espaços da cidade de Lisboa. “Dentro desta categoria estão englobados testemunhos, momentos de oração, de adoração, que podem ser conduzidos por movimentos, associações ou congregações de várias partes do mundo”, adiantou a organização.

Além destes eventos religiosos, o Festival conta com mais de 480 eventos culturais e desportivos espalhados por mais de 100 espaços, onde os peregrinos “vão poder vivenciar momentos de partilha de fé e alegria com os jovens de todo o mundo”.