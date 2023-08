Quem são os bebés que o Papa benzeu pelas ruas de Lisboa

Veja os quatro bebés que Francisco beijou e benzeu no percurso pela capital. “Uma alegria e uma bênção enormes”, para os pais.

Maria do Carmo, de um mês e meio, foi beijada e benzida pelo Papa. © Créditos: LUSA

A pequena Maria do Carmo, de apenas mês e meio, foi um dos bebés abençoados pelo Papa Francisco, durante o seu caminho de carro pelas ruas de Lisboa, na quinta-feira.

Como os pais da Maria, outros progenitores com os filhos ao colo aguardavam na frente da multidão pela passagem do Sumo Pontífice, na esperança de que o Santo Padre pudesse benzer os filhos.

Pelo menos, por quatro vezes, o Papa quebrou o protocolo, pedindo para parar a viagem, para beijar e abençoar as duas Marias, e outros dois bebés, de poucos meses.

Outro dos bebés abençoados pelo Papa em Belém. © Créditos: LUSA

Os pais não esconderam a sua felicidade. “Nós estávamos aqui à espera que o Papa passasse para o saudar e resolvi colocar a Maria do Carmo bem alta, à frente, para ver se o Papa a conseguia ver e viu”, declarou a mãe de Maria do Carmo, junto ao Centro Cultural Belém, após a filha ser abençoada.

Francisco viu Maria e pediu para parar a viatura, enquanto um dos seguranças pegava na criança e a levava até à janela do carro.. "Foi pegada ao colo e beijada pelo Santo Padre. Foi uma alegria e uma bênção e uma graça enormes”, contaram os pais emocionados, à comunicação social.

Maria do Carmo ao colo da mãe, após ser beijada por Francisco. © Créditos: Captura de ecrã

O momento foi repetido com outro bebé, ainda no mesmo local.

Também Marta Moniz Pereira, com a pequena Maria ao colo, o marido e os filhos, quiseram “ver o Papa de perto”, encontrando-se entre os populares que aguardavam a chegada de Francisco à Nunciatura Apostólica, onde recebeu o primeiro-ministro, António Costa e está a pernoitar.

Depois de sair do carro e, deslocando-se em cadeira de rodas, o Papa quebrou mais uma vez o protocolo e pediu aos seguranças para retirar as barreiras para saudar de perto os católicos.

Os pais de outra bebé Maria que entregaram a filha ao segurança para ser benzida pelo Papa. © Créditos: Captura de ecrã

Foi então que Marta Moniz Pereira elevou a pequena Maria e, também a entregou a um segurança do Papa que a recebeu e levou até Francisco.

O Papa “deu um beijinho na testa e a bênção”, contou depois a mãe sorrindo, com Maria a dormir ao colo. Para esta família este “foi um momento de fé” inesquecível. “É um sinal de preferência por cada um de nós, como pais, e também pelos pequeninos da Igreja”, realçou Marta Moniz Pereira.

O Papa autoriza a passagem da mãe com o bebé ao colo. © Créditos: LUSA

Mais uma vez, no final da reunião com António Costa, Francisco saudou os populares à porta da Nunciatura Apostólica, e deu autorização para mais uma mãe com o filho ao colo se aproximar para ser saudado pelo Santo Padre.