Quem quer ser putativo?

Marques Mendes, o nosso Stuart Little dominical, autoproclamado oráculo da nação, conseguiu o feito extraordinário de se imolar politicamente ao vivo e a cores, sem ter de beijar na boca a pequena sereia, como fez Rubiales com Hermoso, ou diatribe que o valha. Logo na rentrée de 2023 arranjou maneira de lhe ser mostrada a porta dos fundos de 2026, dando oportunidade a Luís Montenegro (parece que é o líder do PSD) de ter alguma coisa para dizer.

O mensageiro do bas-fond, conselheiro de Estado por designação do actual presidente da República, pôs-se em bicos de pés - atingindo um pináculo de metro e meio, mais coisa, menos coisa -, entre o coro grego dos presidenciáveis e, como se Portugal e os portugueses não tivessem outros assuntos mais prementes com que se preocupar (a lista é interminável), veio formalizar a sua informal candidatura à presidência da República, conseguindo fazer isto sem desmanchar-se a rir uma única vez, o que é um facto digno de registo. A Luís Marques Mendes, também ele um recomendador literário, recomenda-se um livro que já em 2008, quando deu à estampa, era de certo modo premonitório, sob o título "Mudar de Vida", sem dúvida à altura do seu autor: Luís Marques Mendes.

Se era para tomar o pulso à nação, terá ficado esclarecido. Ninguém o levou a sério. Mas, em Portugal, depois dos pezinhos de coentrada, não há petisco mais apreciado do que um bom debate de um não-acontecimento. Quando não é o VAR, é o sexo dos anjos. É como coçar uma borbulha placebo no lombo da nação, para não ter de que se discutir o que interessa, que não dá jeito nenhum ao governo nem ao simulacro de oposição que, por estes dias, é precisamente o actual presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, que começa a dar sinais prematuros de um certo revanchismo cavacosilveiro, com mais vetos que um selfie-stick no escurinho do cinema.

Assim sendo, eis que saíram da toca os putativos candidatos a Belém, alguns já semi-fossilizados. Politicamente, claro está. Augusto Santos Silva - o "Espanta Chegas" -, actual presidente da Assembleia da República, número dois da nação. Paulo Portas - o "Irrevogável", que faz malabarismos com estatísticas na TVI e de vez em quando lá agita o táxi, como se fosse uma polaroid ou o Santo Padre nas mãos de Marcelo. O almirante Gouveia e Melo - o "Vacinador", que já foi chão que deu uvas. André Ventura - o "Ventura", candidato a Salazar dos pequeninos (Marques Mendes que se cuide). Pedro Santana Lopes - o "Enfant Terrible Vintage", que ainda não decidiu se volta ou não volta ao PPD-PSD, se é ou não candidato a PR, se fica ou não fica na Figueira da Foz, se continua ou não a usar gel. Pedro Passos Coelho - o "Imposto", que do longínquo reino da Amadora se faz desejar, com aquele seu jeito polarizador.

Nunca esquecendo Ana Gomes - a "Rebelde", que faz mais oposição à maioria socialista que Marcelo Rebelo de Sousa e o PSD juntos. No Bloco de Esquerda, a dúvida: Catarina Martins - a "Ex"? Marisa Matias - a "Ex"? Ou Francisco Louçã - o "Ex Que Tem Mais do Que Fazer"? Nos comunistas nunca se sabe. João Ferreira - o "Candidato para Toda a Obra" - é sempre uma hipótese. Do PAN dizem que há uma corrente que defende que deve ser um periquito da família Psittacidae, alimentado a sementes bio. Na Iniciativa Liberal, que deve ser um outdoor animista.

Em suma: Alguém me sabe dizer se já terminou o jogo do FC Porto com o Arouca?

(Autor escreve ao abrigo do antigo acordo ortográfico.)