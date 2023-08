Praia fluvial de Bitetos interditada a banhos por água imprópria

Uma contaminação microbiológica da água levou a Autoridade Marítima Nacional a interditar a praia fluvial de Bitetos, no Marco de Canaveses.

A praia fluvial de Bitetos no Marco de Canaveses, no distrito do Porto, foi interditada a banhos, na terça-feira, devido a uma contaminação microbiológica da água, adiantou a Autoridade Marítima Nacional (AMN).

“A praia foi hoje [terça-feira] interditada a banhos depois das análises à qualidade da água, efetuadas pela Agência Portuguesa do Ambiente (APA), terem revelado valores microbiológicos acima dos parâmetros de referência, encontrando-se a água imprópria para banhos”, referiu a AMN na sua página oficial.

Nesta sequência, a Polícia Marítima do Douro, em colaboração com a Câmara Municipal de Marco de Canaveses, deu instruções para que fosse hasteada a bandeira vermelha e colocados os avisos nos acessos à praia, interditando a ida a banhos.

“Esta interdição irá manter-se até que os resultados das novas análises à qualidade da água indiquem que os valores microbiológicos se encontram dentro dos parâmetros de referência”, vincou.