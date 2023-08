Polémica acesa com nome de nova ponte em Lisboa

Quase cinco mil pessoas assinaram já uma petição contra o nome do Cardeal Clemente para a nova ponte do Rio Trancão, construída para as JMJ.

A nova ponte pedonal no rio Trancão foi construída para as JMJ. © Créditos: LUSA

Quase cinco mil pessoas subscreveram já uma petição pública lançada sábado para exigir a alteração do nome da nova ponte pedonal da zona oriental de Lisboa, a que a Câmara Municipal quer chamar Ponte Cardeal Dom Manuel Clemente.

Intitulada “Petição pela alteração do nome previsto para a ponte Lisboa/Loures no Parque Tejo”, a petição foi lançada ontem através da rede social X (antigo Twitter) por Telma Tavares, autora dos cartazes em memória das vítimas de abusos sexuais por membros da Igreja Católica que foram colocados em Lisboa, Loures e Algés durante a Jornada Mundial da Juventude (JMJ).

Pelas 12h55 horas de Portugal, a petição contava com 4.736 assinaturas, quando pelas 19h45 de sábado, dia em que foi lançada tinha 1.057 subscrições.

Ofensa às vítimas de abusos

A petição invoca “a suposta laicidade do Estado” e questiona se a atribuição do nome de Manuel Clemente à ponte “pode ser vista até como uma ofensa e/ou desrespeito pelas mais de 4800 vítimas de abuso sexual por parte da igreja em Portugal”.

“Sendo a ponte um dos equipamentos que foi pago com recurso a dinheiros públicos, que todos os portugueses irão pagar com assinalável esforço, o mínimo exigível será que se homenageie quem tenha factualmente marcado a diferença ou sido autor de feitos que mereçam destaque no nosso município”, argumenta ainda.

Admitida no Parlamento

Esta petição é dirigida à CML, mas, com mais de 1.000 assinaturas, ela já pode ser admitida no parlamento e publicada na íntegra no Diário da Assembleia da República. Se for subscrita por mais de 7.500 cidadãos, é apreciada pelos deputados em plenário da assembleia.

A CML anunciou na sexta-feira que a nova ponte ciclopedonal que liga os concelhos de Lisboa e Loures, sobre o rio Trancão, na zona oriental da cidade, vai chamar-se Ponte Cardeal Dom Manuel Clemente.

Em comunicado, a autarquia afirmou que o nome da nova ponte, construída a propósito da JMJ e inaugurada em julho, é uma homenagem ao 17.º patriarca de Lisboa, que renunciou ao cargo após ter completado 75 anos.