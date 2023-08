Papamania. Em Lisboa já se fazem biscoitos do Papa Francisco

Os milhares de peregrinos esperados em Lisboa para a Jornada Mundial da Juventude terão vários souvenirs à disposição, entre eles biscoitos com a imagem do Papa Francisco.

Share this with email

Share this with whatsapp

Share this with facebook

Share this with twitter

Em Lisboa, já se ultimam os preparativos para receber o Papa Francisco e os milhares de peregrinos que vão rumar à capital para a Jornada Mundial da Juventude (JMJ) 2023.

Enquanto a organização do evento trata das questões infraestruturais, pela cidade há quem prepare souvenirs e, neste domínio, a imaginação é o limite.

Ler mais:Tudo o que precisa de saber se vai a Lisboa ver o Papa

Um bom exemplo são os biscoitos com a cara do Papa Francisco, captados pela objetiva da AFP na pastelaria Balcão do Marquês.

Percorra a fotogaleria abaixo e veja as imagens.

1 / 13 © Créditos: Patricia DE MELO MOREIRA / AFP

2 / 13 © Créditos: Patricia DE MELO MOREIRA / AFP

3 / 13 © Créditos: Patricia DE MELO MOREIRA / AFP

4 / 13 © Créditos: Patricia DE MELO MOREIRA / AFP

5 / 13 © Créditos: Patricia DE MELO MOREIRA / AFP

6 / 13 © Créditos: Patricia DE MELO MOREIRA / AFP

7 / 13 © Créditos: Patricia DE MELO MOREIRA / AFP

8 / 13 © Créditos: Patricia DE MELO MOREIRA / AFP

9 / 13 © Créditos: Patricia DE MELO MOREIRA / AFP

10 / 13 © Créditos: Patricia DE MELO MOREIRA / AFP

11 / 13 © Créditos: Patricia DE MELO MOREIRA / AFP

12 / 13 © Créditos: Patricia DE MELO MOREIRA / AFP

13 / 13 © Créditos: Patricia DE MELO MOREIRA / AFP