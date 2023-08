Papa “rock star” junta 500 mil jovens em Fátima e outro meio milhão em Lisboa

Depois do meio milhão nas boas-vindas do Papa espera-se igual multidão em Fátima, este sábado, e o dobro dos jovens na despedida, domingo.

O Papa Francisco está a ser acolhido como uma megaestrela Rock pelo milhão de jovens do mundo inteiro que se encontram em Portugal a participar na Jornada Mundial da Juventude (JMJ), até domingo.

“Somos a juventude do Papa”, dizia-se entre a multidão de 500 mil jovens católicos que se concentraram para ouvir Francisco na cerimónia de acolhimento da JMJ, no Parque Eduardo VII, em Lisboa, na quinta-feira à tarde. Papa Rock Star é, aliás, o nome dado a Francisco na reportagem da AFP.

Gritando, cantando, batendo palmas e agitando as bandeiras de 151 países que representam, meio milhão de peregrinos recebeu em grande entusiasmo o Papa que foi abençoando a multidão no seu “Papamóvel”, para depois discursar aos jovens.

A celebração em Fátima

Para amanhã de manhã, sábado, espera-se igualmente a presença de 500 mil peregrinos no Santuário de Fátima para ver e ouvir o Sumo Pontífice, que ali se vai deslocar em oração e em celebração com os fiéis. Uma presença englobada também na JMJ, e onde o Papa irá rezar junto da nossa Senhora de Fátima, na capelinha das Orações que foi adaptada para o receber.

Nesta sexta-feira, muitos jovens já iam chegando a Fátima prontos para levar a alegria e rezar com Francisco no Santuário.

Segundo o ministro da Administração Interna, José Luís Carneiro do meio milhão de católicos, maioritariamente jovens, cerca de “300 mil irão estar no perímetro mais próximo do santuário e depois mais 200 mil nas imediações”.

O Papa só chegará amanhã cedo, a bordo de um helicóptero especial da Força Aérea Portuguesa, regressando depois da celebração no Santuário a Lisboa.

" É muito impressionante. É intenso! A atmosfera é ótima! ", disse à AFP Geoffroy Garcia-Benito, um estudante de 17 anos vindo de França no Parque Eduardo VII em Lisboa, na quinta-feira.

" O que mais me impressiona é o clima caloroso entre as pessoas, todos prontos para conversar, para festejar até com estranhos. É incrível a energia transmitida entre diferentes nacionalidades", declarou à AFP por seu turno, o jovem italiano Paolo Lottini, também de 17 anos, nesta sua estreia nas JMJ.

Um milhão no Parque Tejo

Perante tanta euforia e entusiasmo, o Papa agradeceu a presença dos 500 mil jovens confessando a sua felicidade.

"Queridos jovens, boa tarde! Sede bem-vindos e obrigado por estardes aqui. Fico feliz por vos ver e também por escutar o simpático barulho que fazeis, contagiando-me com a vossa alegria. É bom estarmos juntos em Lisboa: para aqui fostes chamados por mim, pelo Patriarca, a quem agradeço as suas palavras, pelos vossos Bispos, sacerdotes, catequistas e animadores. Agradeçamos-lhes por isso com uma grande salva de palmas!

A JMJ terminará com uma missa final celebrada por Francisco no Parque Tejo, no domingo, uma despedida que poderá reunir um milhão de pessoas, estima a organização. As contas ainda não estão feitas, mas as estimativas iniciais apontavam para a vinda de um milhão de jovens peregrinos a Portugal, para participarem na JMJ.