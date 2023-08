Papa despede-se dos jovens e de Lisboa, "casa de fraternidade e cidade de sonhos”

A Jornada Mundial da Juventude termina este domingo com um encontro do Papa com voluntários da jornada.

O Papa Francisco despediu-se este domingo dos participantes na Jornada Mundial da Juventude (JMJ) de Lisboa após ter celebrado missa no Parque Tejo perante um milhão e meio de pessoas, dizendo que a capital portuguesa fica na memória dos jovens como casa da fraternidade e cidade dos sonhos, e agradecendo o trabalho para a concretização do evento.

No final da oração do Angelus, na missa com que encerrou a JMJ, no Parque Tejo, em Lisboa, Francisco começou por agradecer ao cardeal-patriarca de Lisboa, Manuel Clemente, e, nele, “à Igreja e a todo o povo português”.

“Obrigado ao senhor Presidente [da República, Marcelo Rebelo de Sousa], que nos acompanhou nos eventos destes dias, às instituições nacionais e locais pelo apoio e assistência que nos têm dado, aos bispos, sacerdotes, pessoas consagradas e leigos”, prosseguiu.

O Papa Francisco com o Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa. © Créditos: AFP

Depois, agradeceu à cidade de Lisboa, dizendo que vai "ficar na memória destes jovens como a casa de fraternidade e a cidade de sonhos”.

“Exprimo também a minha gratidão ao cardeal Farrell [prefeito do Dicastério que organiza a JMJ com um comité local] e àqueles que prepararam estas jornadas, bem como a quantos as acompanharam com a oração”, afirmou.

O Papa dirigiu também um “obrigado aos voluntários”, pelo “seu grande serviço””.

“Um agradecimento especial a quem velou pela JMJ, os santos patronos do evento”, disse, destacando João Paulo II (1920-2025, que deu vida à Jornadas Mundial da Juventude, destacou.

O Parque Tejo, onde foi celebrada a missa final, recebeu um milhão e meio de peregrinos no fim de semana. © Créditos: AFP

No final, dirigiu ainda um “obrigado” aos jovens, a quem deixou uma mensagem final de incentivo para o futuro.

“Deus vê todo o bem que sois, só Ele conhece o que semeou nos vossos corações. Hoje vão partir daqui com aquilo que Deus semeou nos vossos corações”, referiu, pedindo para que fixem “na mente e no coração os momentos mais belos”, para quando tiverem “momentos de cansaço e desânimo” e, talvez, a tentação de parar no caminho ou de vos fechar em si mesmos, “reavivar as experiências e a graça destes dias”.

Pelas 11h (hora de Lisboa), o Papa saiu do altar-palco e dirigiu-se de carro para a Nunciatura Apostólica, onde tem estado instalado, sendo saudado pelas pessoas que se encontravam ao longo do caminho e enquanto milhares de peregrinos estavam já a abandonar o recinto.

Peregrinos erguem a bandeira LGBTIQ+ à passagem do papamobile © Créditos: AFP

O Papa esteve no recinto desde as 08h para iniciar às 09h a missa, concelebrada por cerca de 700 bispos e 10.000 padres.

No final da missa, Francisco anunciou que Seul, a capital da Coreia do Sul, será o próximo país a receber o maior evento da Igreja Católica.

Milhares de jovens peregrinos começaram a deixar o Parque Tejo, em Lisboa, ainda antes de terminar a missa final da Jornada Mundial de Juventude (JMJ), cerca das 10h30. Cerca de uma hora depois de terminar a missa, muitos já tinham abandonado o Parque Tejo, deixando para trás um rasto de lixo, segundo testemunhou a agência Lusa no local.

Peregrinos começaram a abandonar o Parque das Nações depois do final da missa. © Créditos: AFP

A JMJ termina este domingo com um encontro do Papa com voluntários da jornada. Às 16h30, o líder da Igreja Católica vai encontrar-se com voluntários da jornada no Passeio Marítimo de Algés, no concelho de Oeiras, encerrando assim a sua agenda de cinco dias no País.