Os segredos são para revelar

O diferendo entre Marcelo Rebelo de Sousa e António Costa parece passar agora pelo Conselho de Estado. Sabe-se isto porque algum dos conselheiros falou aos jornalistas e contou aquilo que devia ficar no segredo dos deuses.

Ouviram-se protestos indignados e inflamados contra os conselheiros de Estado que falaram aos jornalistas. Com essas fugas de informação, ficou a saber-se que Marcelo fez algumas críticas suaves ao Governo e que António Costa não abriu a boca.

O primeiro-ministro reagiu a essas notícias e, sem usar vocábulos tão rudes, considerou uma calhandrice a revelação de segredos, protegidos pelas leis da República. Também o Presidente da República, em tom muito menos exaltado, verberou essas línguas sem contenção e recordou até que as actas do Conselho de Estado só podem ser abertas aos historiadores, 50 anos depois das reuniões a que dizem respeito.

Mas o assunto não é novo, nem merece esta carga dramática que lhe quiseram dar. Sempre houve fugas de informação das reuniões deste órgão de consulta do Presidente da República. Estou perfeitamente à vontade para o dizer porque, como jornalista, cobri muitas dessas sessões, sempre com base no que me contavam os conselheiros, aqueles a que chamamos de fontes de informação, ou mais prosaicamente, de “gargantas fundas”. E eu não era o único jornalista que gozava deste privilégio. Muitos outros combinavam a vontade de informar, com a boa-vontade de alguns conselheiros de Estado.

Há relativamente pouco tempo, houve um caso parecido. Mas dessa vez, a indignação era mais restrita e provocada pelo facto de as notícias que surgiram nos jornais serem falsas, como alegavam alguns conselheiros. Um dos que juravam a inverdade da fuga de informação decidiu corrigir os factos, num programa de televisão. Logo, ao contar o que de facto se passou no Conselho de Estado, ele próprio estava a violar a lei que impõe o segredo. Pior ainda: ele disse que o estava a fazer, depois de ter pedido autorização ao Presidente da República. Exacerbando a questão, resulta daqui que o Presidente da República, sem intenção, terá sido cúmplice de uma fuga de informação controlada. Acusação que não me atrevo a fazer.

Nada disto me parece tão grave, como o ambiente dos últimos dias o faz supor. Foram divulgados factos que não podem ser considerados segredos de Estado ou matérias sensíveis. Como seja a circunstância de António Costa ter ficado em silêncio, perante as críticas de Marcelo Rebelo de Sousa. Se o país estivesse em guerra, ou em qualquer outra situação extrema, tudo seria diferente.

Mas temos de admitir que podem vir aí dias piores, nas relações entre Marcelo e Costa.

(Autor escreve ao abrigo do antigo acordo ortográfico.)