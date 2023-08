Os refugiados sul-africanos das Caldas da Rainha

Os refugiados boer chegaram a Portugal em 1901, vindos de Moçambique. Estavam em guerra com a Grã-Bretanha, o aliado mais antigo de Portugal. Nesse momento, as relações entre Portugal e Inglaterra tinham azedado, por causa do Ultimato britânico de 1890. Portugal recebeu-os como velhos amigos. Boa parte dos refugiados boer esteve mais de um ano nas Caldas da Rainha. Chegaram como internos. Partiram como portugueses adoptivos.

Do afrikaans para português, a tradução de boer é agricultor. É claro que a imensa maioria negra da África do Sul, durante o longo jugo de iniquidade que o foi o regime do apartheid (entre 1948 e 1994), tinha uma tradução própria para definir o seu opressor. No cair do século XIX, dificilmente essa tradução também seria exacta na Transvaal, província North-West, assim como no Orange Free State, hoje apenas Free State, no coração da África do Sul, ambos territórios conquistados à coroa britânica. Em 1899, os boers eram outra vez soldados, com armas já obsoletas para a época, num conflito sangrento e desigual contra os ingleses, que em pouco mais de três anos dizimaram para lá de um terço da sua população. Havia razões históricas para o conflito. Mas era no subsolo que se encontravam os verdadeiros motivos para a guerra: as maiores jazidas de ouro e diamantes do planeta.

Em finais de 1900, a resistência boer era levada aos limites. Paul Kruger, o mítico presidente da proclamada República Sul-Africana do Transvaal, foi obrigado a seguir o exemplo de muitos dos seus conterrâneos, procurando refúgio no território neutro. Esse território era Moçambique. Numa operação ultra-secreta nas barbas dos ingleses, Kruger terá conseguido atravessar a fronteira com uma boa parte da reserva de ouro dos cofres do Transvaal. Seria este o salva-vidas boer.

Em Lourenço Marques, hoje Maputo, encontravam-se à época cerca de dois mil boers. Homens, mulheres e crianças, alguns doentes, outros feridos, fizeram da cidade um imenso campo de refugiados. A situação de proximidade não agradava ao inimigo. O exército britânico temia que os boers estivessem a preparar uma contra-ofensiva no Transvaal, a partir de Moçambique. E fez saber isso, com evidente veemência, a modos de Ultimato, à coroa portuguesa. As relações entre a Grã-Bretanha e Portugal, os mais velhos aliados do mundo, estavam longe de uma lua de mel institucional, com os ingleses sempre com os ferretes “diplomáticos” na soberania nacional. A mensagem, porém, ficou bem clara. Os refugiados boer em Moçambique, então parte do império colonial português, teriam de ser refugiados noutra parte, de preferência, longe da África do Sul. Por aqui se explica a invulgaridade de Portugal receber um contingente de refugiados do outro lado do planeta.

Vivam os boers!

A 27 de Março de 1901, desembarcaram em Lisboa os primeiros refugiados. Mais precisamente: 650 soldados, oito oficiais e um general. Nem nos seus melhores sonhos imaginariam os boers – tão distantes das idiossincrasias políticas entre o seu inimigo e o país anfitrião quanto eles estavam de casa -, de ser recebidos por uma populaça exultante, que os aclamava como se fossem soldados portugueses a regressar da guerra, e que em uníssono gritava: “Vivam os boers! Vivam os boers!” Os boers não percebiam o que estava a acontecer, mas também não era ocasião para perguntar.

Esta recepção, porém, ficou inscrita na sua memória colectiva, onde ainda permanece, mais de um século volvido sobre estes acontecimentos. Souberam depois que esta efusiva manifestação de carinho por estes refugiados longínquos era, na verdade, uma manifestação de grande animosidade contra a Inglaterra, numa versão enviesada de inimigos dos nossos aliados, nossos amigos são. No centro da questão, precisamente o Ultimato de 1890, ainda fresco no orgulho nacional. E que conduzia directamente ao continente africano, num braço-de-ferro de impérios coloniais. Os interesses portugueses, interessados em consolidar o seu “mapa cor-de-rosa”, que visava conquistar para a soberania portuguesa todo o vasto território africano entre Angola e Moçambique. A diplomacia portuguesa tinha conseguido o beneplácito da Alemanha e da França às suas pretensões expansionistas, mas a Grã-Bretanha, que tinha para o território “cor-de-rosa” planos próprios, entre os quais a construção de uma linha ferroviária, que unia a África do Sul à cidade do Cairo (Egipto), opôs-se frontalmente às anexações portuguesas.

No dia 11 de Janeiro de 1890, formalizou a ferros o Ultimato, exigindo a imediata retirada dos militares portugueses entre os territórios entre Moçambique e Angola. Qualquer decisão portuguesa em contrário implicaria o rompimento das relações institucionais entre a Grã-Bretanha e Portugal, com as sérias implicações que tal acarretava para Portugal, enquanto nação, e para Portugal, enquanto império colonial. Portugal cedeu, mas os portugueses não se conformaram com estas notícias. Em Portugal começou a ferver em banho-Maria um ódio quase visceral aos britânicos, que se tornaria óbvio por toda a parte, menos no plano diplomático, no qual Portugal se manteve numa política de cautela e caldos de galinha institucional. Na Metrópole (Lisboa), coração do império, essa animosidade anti-britânica propagou como um vírus. As lojas de Lisboa, por exemplo, chegaram mesmo a boicotar a venda de produtos a cidadãos britânicos.

De qualquer forma, naquele dia de Março de 1901, os boer agradeceram a inesperada recepção, incrédulos, sendo dirigidos para os campos abertos de prisioneiros de guerra e internados civis, como eram então oficialmente designados. Nos dias seguintes, a bordo no navio-patrulha “Zaire” e da corveta Afonso de Albuquerque, foram chegando os restantes refugiados, num total de 1260 adultos e 173 crianças.

Segundo o livro “Viva os Boers!”, do investigador sul-africano O.J.O. Ferreira, que tratou exaustivamente o tema, deste contingente, 351 refugiados boers – “201 homens e rapazes, 150 mulheres e raparigas, entre eles 60 famílias” -, foram deslocados de comboio para as Caldas da Rainha. Os que não couberam nas oito carruagens foram nos vagões de carga. Apesar do aparato securitário, 25 homens armados da 16.ª Companhia de Infantaria, que os vigiariam em permanência, nas Caldas da Rainha eles foram refugiados, mas nunca prisioneiros.

Mútua aprendizagem

No apeadeiro, foram recebidos pelos mais altos dignatários das Caldas da Rainha. Os homens caminharam. As mulheres e as crianças foram transportadas de carroça, puxadas por cavalos, para o Hospital Termal Rainha Dona Leonor. No trajecto, dizem os relatos mais românticos que o povo lhes concedia lágrimas e flores. Fosse como fosse, estes refugiados tiveram logo à chegada a demonstração inequívoca de que haviam chegado a um genuíno local de acolhimento. Oficialmente, foram recebidos por um major e dois capitães do exército português, responsáveis pela vida que por eles aguardava nas Caldas da Rainha. Informaram-nos que estariam sob regime militar. Mas isso só em pequenos detalhes se concretizou.

A maioria dos refugiados ficaria no Hospital Termal, embora não por muito tempo. Em Maio, com o início da época de banhos, só ali ficaram os oficiais boer. Os restantes, foram instalados em tendas militares junto ao hospital ou nos pavilhões no Parque D. Carlos I, num edifício amplo, concebido para hospital. Os “internos” ocuparam boa parte do 2.º andar, com vista para um cenário tropical, pois estavam num parque público, desenhado para passeatas reais. Duas salas eram destinadas a homens com mais de 16 anos. Outras duas, para mulheres e crianças. Numa outra, funcionava o refeitório. Outra servia de escola e de igreja. Numa sala do 3.º andar ficavam os doentes. No rés-do-chão, o refeitório.

Na comunidade boer das Caldas da Rainha havia os mais modestos e os menos. Os que tinham posses alugavam quartos ou casas particulares, que eram quase ao preço da chuva. Os que não tinham, com o beneplácito do supervisor português, com paredes feitas de lençóis, improvisavam pequenas assoalhadas de privacidade nos dormitórios. As famílias e os casais, claro, eram os que mais sentiam a claustrofobia. Até porque homens e mulheres só estavam autorizados a conviver até às 22h00. Das 60 famílias, 55 alugaram casa particular. Estes, porém, tinham de apresentar-se duas vezes por dia às autoridades, às 12h00 e às 20h00. Os restantes só tinham de apresentar-se nos pavilhões às 21h30, para a chamada. Entre todos, só duas excepções: os dois membros da Comissão para os Refugiados. Que, aliás, se encontravam hospedados no Grand Hotel Lisbonense.

Os dias passaram. A comunidade que ali viveu mais de um ano, muito auxiliada pelos peditórios que se fizeram por todo o país, assim como de países estrangeiros onde tinham raízes, que enviavam dinheiro, tornou esses dias mais agradáveis. E a vida dos refugiados boer nas Caldas da Rainha conquistou uma estranha e doce normalidade, muito por força da relação de amizade que se estabeleceu com a população. Uns e outros descobriram-se no quotidiano, nas ruas, nas lojas, nos jardins. Os boers nunca tinha visto uma tourada. Os caldenses nunca tinham assistido a uma estranha forma de futebol, a que chamavam “rugby”. Os boers muito apreciaram o “roiwyn” (vinho tinto), os passeios no parque, muito visitados pelos casais de namorados, as idas de burro à praia da Foz do Arelho, a Óbidos, ao mosteiro da Batalha. Em casos especiais, foram autorizados a visitar Lisboa e Porto. Os das Caldas da Rainha adoravam o canto de coral e os ensaios de música de orquestra, com os músicos boer todos de chapéu branco, que passaram a ser chamados de “cabeças brancas”. Os boers ficaram muito admirados quando viram vender o leite, andando com uma vaca porta-a-porta. Os locais nunca tinham ouvido falar de “criquet”.

Os refugiados tinham liberdade de movimentos nas Caldas da Rainha. Mas, para se deslocarem a outros locais, necessitavam de uma autorização formal, por escrito. Um sistema que subtilmente se contornava de parte a parte. Os boers eram bem recebidos nas festas, no Natal, no Carnaval, no fim de ano, nas romarias e nas procissões. Facilmente se integraram na cultura caldense. O mercado de domingo era um ponto privilegiado de comunhão. Durante o dia, frequentavam os mesmos locais. Muitos conseguiram até trabalho, apesar do seu estatuto de refugiado não o permitir. Os homens com os homens portugueses, as mulheres, com as mulheres. Graças ao Comité Nacional Afrikaans, da Holanda, foi até possível cumprir o pedido mais insistente da comunidade boer: instalar uma escola oficial.

O tratado de paz entre a Inglaterra e os Boer foi assinado a 20 de Maio de 1902. No dia 18 de Julho, os boers partiram.

No “campo aberto” das Caldas da Rainha morreram seis pessoas, vítimas de doença. Registaram-se cinco evasões, quatro casamentos, 18 nascimentos. O nome com que um desses bebés foi baptizado resume tudo. Os pais chamaram-lhe Jan Harm Caldas da Rainha Wessels.

