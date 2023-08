O que é um milagre?

As gémeas siamesas que foram separadas, aos 4 anos, numa cirurgia rara, ou a peregrina que diz ter recuperado a visão em Fátima?

JImena disse que voltou a ver "perfeitamente" durante a missa do Papa em Fátima, no sábado. © Créditos: AFP

Jimena é espanhola e tem 16 anos. Até sábado teria apenas cinco por cento de visão. Durante a missa do Papa Francisco, em Fátima, por entre as lágrimas que chorou enquanto pedia que Deus a curasse, contou que abriu os olhos e viu, “viu perfeitamente”.

Vitorina é angolana e tem a idade de todas as mães: é eterna. Só descobriu que as filhas gémeas, hoje com quase quatro anos, eram siamesas, quando elas nasceram. Bibiane e Domingas estavam unidas pela bacia. Raro: se não é comum nascerem gémeos siameses, ligados desta forma são apenas sete por cento dos casos.

A cirurgia que uma equipa de 40 médicos se propôs fazer e fez foi também ela rara – o maior risco era uma hemorragia, o que não aconteceu. As gémeas foram operadas num hospital português e estão bem.

Antes de as deixar entregues aos médicos, Vitorina falou a língua de Jimena: "Deus abençoe".

A angolana esperou quase quatro anos para assistir ao “milagre da ciência”, como lhe chamaram. Jimena esperou dois anos e meio para voltar a ver, uma “graça divina”, como disseram.

Uma nasceu em Espanha, onde os médicos, pelo que leio, ainda nada tinham podido fazer para travar a escuridão, a outra nasceu em Angola onde falta (quase) tudo. Existem as mães.

Bibiane e Domingas chegaram a Portugal ao abrigo de um protocolo que não diz isto, mas que podia bem dizê-lo: todos, todos, todos devem ter direito à esperança, todos, todos, todos devem ter direito à melhor medicina dos homens, à probabilidade de acertar, de reverter, de mudar, de trocar as voltas ao destino.

Saramago escreveu: “Se puderes olhar, vê. Se puderes ver, repara”. Não percebo de divino. Não entendo muito dos homens. Mas, repara, acredito que o milagre somos nós.