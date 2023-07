O mau estado da Nação

Share this with email

Os números da economia, como se esperava, favoreceram António Costa, no debate do estado da Nação. E os partidos da oposição, perante a eloquência da aritmética, atiraram a toalha ao chão.

À falta de argumentos, os críticos preferiram a desistência, com a esperança de que as férias que se avizinham cubram este confronto, com o esquecimento das coisas de importância menor. Mas quem prestou um mínimo de atenção ao debate parlamentar ficou sem grandes dúvidas, sobre a falta de qualidade que campeia no hemiciclo de S. Bento.

O diagnóstico da economia era favorável ao Governo, ainda que os portugueses não sintam qualquer melhoria nos seus bolsos. Os números de macroeconomia são animadores, mas a realidade das famílias e de algumas empresas é desesperante. Os dias são cada vez mais difíceis.

A tudo isto, António Costa respondeu com a matreirice que lhe é reconhecida. Logo no início, atirou para a liça esses números, obrigando a oposição a pegar numa matéria que lhe era adversa e que lhe provocaria um imenso desconforto. E aqui, começou a ganhar o debate.

Esta agenda era tudo aquilo que os partidos da oposição não desejavam e, por isso, os seus discursos começaram a esgotar-se, a definhar, enquanto António Costa crescia. A partir deste momento, o debate do estado da Nação passou a ser uma prova de contra-relógio, com toda a gente a fazer contas, sobre o tempo que restava.

Para o discurso de encerramento, António Costa poupou-se e fez-se substituir, por José Luís Carneiro, que plasmou uma oratória irrepreensível, quase de certeza, produzida por um profissional da comunicação.

Os portugueses que ouviram este último discurso ficaram a pensar, como vão pagar a prestação da casa, as compras no supermercado, as necessidades escolares dos filhos, os medicamentos. Isto, para não falar das férias que muitos vão passar à varanda, porque não há disponibilidade económica para qualquer alternativa. Mas o país, como disse o Governo, está muito melhor e o Primeiro-Ministro mantém-se indiferente às sucessivas crises que já provocaram um vendaval de demissões e ameaçam provocar mais algumas.

António Costa não será muito bom. Mas os líderes da oposição são muito piores que ele.

António Costa não será muito bom. Mas os líderes da oposição são muito piores que ele. Disto já ninguém tem dúvidas, nem mesmo o Presidente da República. Marcelo Rebelo de Sousa começa a ser incapaz de esconder o seu desespero, porque a direita não consegue gerar uma alternativa a esta maioria absoluta.

As últimas sondagens não deixam dúvidas. Mesmo antes desta derrota parlamentar, os estudos de opinião eram categóricos. O PSD mantém-se nos 33 por cento, mas a esquerda já consegue uma maioria de 45 por cento. Isto porque, a Iniciativa Liberal está em queda. O Chega também perde, apesar de o PSD continuar a dizer que a extrema-direita não entra nestas contas.