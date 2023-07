Nunca enganem um português. Roubado, sim. Parvo, não

Tão certo como a nossa aldeia ser a melhor do mundo é um português querer enganar outro português. E neste jogo do gato e do rato, todos queremos ser felinos.

Share this with email

Share this with whatsapp

Share this with facebook

Share this with twitter

“Não me tomem por parvo”, poderia ser este o nosso epitáfio. Podem fazer-nos tudo: partirem-nos o coração, trazerem o café em chávena quente quando a pedíramos fria, até estacionarem no lugar que não lhes é reservado. Se foi numa pressa ou num golpe de azar, por esquecimento ou trapalhice.

Mas quererem ser mais espertos do que nós, isso não. O que é difícil, porque tão certo como a nossa aldeia ser a melhor do mundo é um português querer enganar outro português. E neste jogo do gato e do rato, todos queremos ser felinos.

Eis então o que se passou.

Aconteceu na zona de Coimbra. Um português publicou um anúncio de venda de um carro, daqueles quase-bombas, bons para impressionar os amigos e a sogra. Outros dois, os burlões, esfregaram as mãos de contentes e disseram que sim, compramos, ora aqui estão os cheques (que eram roubados), pode depositar “à confiança”. O homem entregou carro, documentos e ingenuidade. Perdeu todos.

Quando percebeu que os cheques não iriam pingar euros, percebeu a burla, mas quando viu o carro novamente à venda, ficou indignado. E se ser burlado é péssimo, ser enganado com um aperto de mão a selar a idiotice, é intragável.

“Não me tomem por parvo” deveria ser o nosso epitáfio, já disse?

Elaborou, então, contam os jornais, “um plano”. Fez-se, ele mesmo, passar por comprador do seu antigo carro. Combinou um encontro em Leiria, para ver o carro (que tão bem conhecia), mas não foi sozinho: levou com ele a polícia. No regresso, trouxe o carro, os documentos e a sua portugalidade intacta. E um sorriso vingador no rosto, estou eu a imaginar.

Os burlões acabariam por ser condenados, saiu há dias a sentença. E no café de uma aldeia portuguesa alguém deve ter pago uma rodada aos amigos, porque desta vez foi ele o português mais esperto.

E foi.