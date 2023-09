Novo patriarca de Lisboa admite indemnizar vítimas de abusos da Igreja Católica

Share this with email

O novo cardeal-patriarca de Lisboa, Rui Valério, admitiu na terça-feira pagar indemnizações às vítimas de abusos da Igreja Católica, considerando ser um apoio para reconstruírem as suas vidas.

“Para mim isso [indemnização] não está excluído. Faz parte da equação”, disse aos jornalistas Rui Valério, após ter sido recebido pelo presidente da Assembleia da República, Augusto Santos Silva.

O novo patriarca de Lisboa, que tomou posse no sábado, destacou a “perspetiva de tolerância zero para com todas as formas de abuso”.

“Sendo eu iluminado por esse grande princípio do primado da pessoa e do direito que a pessoa tem à integridade da sua dignidade e de ser reparado nessa dignidade e nas feridas que sofreu, eu começo por atribuir à palavra indemnização um sentido muito extenso e muito amplo”, afirmou, concretizando: “Se a indemnização monetária for um apoio para que a pessoa se sinta restituída na integralidade da sua condição de ser humano, na sua capacidade de reconstruir a sua vida, nós temos que passar por esse caminho, temos que seguir essa estrada”.

O novo patriarca de Lisboa foi recebido, na terça-feira, em audiência no Parlamento, pelo presidente da Assembleia da República para apresentação de cumprimentos.