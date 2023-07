Não convém abusar

Obras de construção da cúpula do altar palco que irá servir para receber o Papa Francisco nas Jornadas Mundiais da Juventude (JMJ), no Parque Tejo-Trancão, em Lisboa- © Créditos: LUSA

Lá vêm eles, todos tão jovens, tão lindos, tão inocentes, aos milhares, todos catitas, todos benzidos, tão na flor da idade, para aí à solta, cheios de fé, tementes a Deus, disponíveis para a entrega. Imagine-se a visão apoplética que não é, do estricto ponto de vista de um padre pedófilo, aqueles abusadores sexuais de menores que ainda por aí deambulam nas paróquias da sombra, a rezar encarecidamente para que se esqueçam deles. Paraíso na terra: 114 milhões de investimento e despesas de organização só para lhes lavar a vista. Não era suposto falar-se disto, porque nesta altura é pecado, mas tem de ser. Com todas as reverências e os salamaleques que nos merecem os justos que pagam pelos pecadores, seria de uma grande injustiça não falar destes pecadores de batina, que tão boa-fama deram à Igreja durante tantos anos, de paróquia em paróquia, absolvendo rebanhos, marcando outros para o resto da suas vidas.

O abuso sexual de menores é um crime endémico e reiterado ao longo de décadas na Igreja Católica por todo o mundo, Portugal incluído. O melhor será guardar a sete-chaves, com paramentos electrónicos, os certificados padres abusadores, que numa ocasião como a JMJ encontram agasalho na multidão. Ainda bem que a organização instalou pelo recinto aqueles estranhos confessionários de apoio que, já agora, bem podiam ter um cilício de emergência. Nesta imensa eucaristia, uma espécie de Rock in Rio Trancão da fé, é o que Deus quiser. É rezar.

O mais difícil já está feito. Já se retiraram do centro de Lisboa os inestéticos sem-abrigo, para evitar tal desconforto à vista do Sumo Pontífice, que já tem os intestinos "au point" para esta abençoada banhoca de imersão. Meia-cidade vai estar parada, outra meia sobrelotada. O dispositivo policial já prometeu que, em nome de valores mais altos, não levarão por diante qualquer jornada grevista e que a segurança será eficaz, tirando aquele pormenor do Bordalo II, que se se disfarçou de empregado e conseguiu colocar no altar-palco principal uma instalação, com a égide "Habemos Pasta", uma passadeira feita de notas de 500 euros, que o artista classifica como a "passadeira da vergonha". Ora aí está o primeiro pecador do evento, que não abalará toda a meticulosa e exemplar organização, diz a própria organização. Ficamos todos mais descansados.

Ainda por cima, Portugal terá uma boa fatia da sua população jovem amnistiada, as ruas de Lisboa estarão desengarrafadas, as áreas de estacionamento criadas, poder-se-á estacionar de graça nos parques dos centros comerciais, os transportes públicos serão gratuitos (afinal, o milagre é possível), a tolerância de ponto e o tele-trabalho vigorarão, já se sacudiu a naftalina histórica dos paramentos, vai haver mais cruzes do que multas, imperará um espírito de acolhimento cristão, rezar-se-á por toda a parte, como se estivéssemos na Idade Média em directo para a TV, para que o Papa Francisco e o mundo vejam como Portugal sabe receber um grande evento como a JMJ. A coisa está tão bem organizada que nem sequer está previsto o mau-gosto de inaugurar o tal monumento às vítimas dos abusos sexuais de menores no seio da Igreja Católica portuguesa.

Só para recordar: a Comissão Independente para o Estudo dos Abusos Sexuais de Crianças na Igreja Católica, revelou um número mínimo de 4815 vítimas em Portugal. A maior parte dos abusos sexuais no seio da Igreja Católica ocorreu quando as vítimas tinham entre 10 e 14 anos. 57,2 por cento das vítimas foi abusada mais do que uma vez, 27,5 por cento sofreu abusos sexuais durante mais de um ano. Quanto aos locais onde os abusos ocorreram, o maior número foi em seminários (23 por cento), em diversos espaços no interior das próprias igrejas - incluindo o referido caso do altar - (18,8 por cento), no confessionário (14,3 por cento), em casas paroquiais (12,9 por cento) e em escolas católicas (12,9 por cento).

Vá... isto é lá assunto para agora, com o país engalanado e Lisboa maquilhada de fresco. Um incauto que não conheça a cidade pode ter a tentação de beatificar o engenheiro Moedas, que ainda esta semana foi ao confessionário da TV dizer que em criança era muito pobrezinho e que por pouco não teve de se alimentar com sandocas de molho, que é do receituário da pobreza no Alentejo que o viu crescer. Sem exagerar, só um pouco mais do que o Marques Mendes, que já alguém disse ter vindo de Lilliput, onde nunca decorreu uma JMJ por tratar-se de um lugar fictício. Mais ou menos como Portugal nesta santa semana.