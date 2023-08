Morte de menina: Polícia diz ser “prematuro” falar em “disparo acidental”

A PJ está a investigar o tiro de caçadeira que matou a criança, de 13 anos, filha de emigrantes em França, no Minho.

A Polícia Judiciária de Braga declara que é cedo para considerar que o tiro de caçadeira que matou a menina, de 13 anos, tenha sido “acidental”. São precisas mais investigações e exames ao corpo da criança, filha de emigrantes em França, que passava férias em S. Martinho de Castro, em Ponte da Barca.

Na manhã de domingo, a menina estaria com o seu irmão, de 15 anos, na casa da família quando pegou na caçadeira do avô. Enquanto estava a manusear a arma, que estaria a mostrar ao irmão, a caçadeira disparou e a criança foi atingida com um tiro na boca. Não resistiu aos ferimentos. O irmão saiu ileso.

As primeiras informações recolhidas pela Proteção Civil apontam que se tratou de “um disparo acidental” que vitimou a criança.

“Sem outro tipo de exames, análises e investigação é muito prematuro afirmar, para já, que se tratou de um disparo acidental", afirmou à agência Lusa fonte da Polícia Judiciária (PJ) de Braga, na segunda-feira.

"Situação muito dramática"

"As circunstâncias em que ocorreu o trágico incidente estão a ser investigadas. É uma situação muito dramática em termos familiares e, nesse sentido, temos de ser muito cautelosos", vincou.

A par com as investigações no terreno é fundamental realizar exames ao corpo da menina para descobrir o que aconteceu.

Como a morte foi provocada por uma arma de fogo é “obrigatória a realização de uma autópsia”, explicou a PJ.

"O resultado da autópsia pode ser uma das partes determinantes para se conseguir chegar a algumas conclusões", afirmou.

Arma de caça do avô

A caçadeira pertence ao avô da menina, que após chegar da caça teria colocado a arma atrás da porta. A criança pegou na arma para mostrar ao irmão quando esta disparou, noticia a CNN Portugal, de acordo com as informações da família às autoridades.

Por seu turno, fonte da PJ de Braga lembra à Lusa que, “segundo a legislação em vigor, uma arma de fogo, seja de que tipo for, nunca pode estar carregada e ao alcance de terceiros. Tem de estar devidamente guardada num cofre próprio e, mesmo dentro do cofre, não pode estar municiada".

O Correio da Manhã avança que a tragédia aconteceu no último dia de férias desta família de emigrantes em França. Uma equipa de psicólogos foi logo no domingo chamada ao local para dar apoio aos familiares.