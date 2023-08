Morrer à espera. A sina de quem é velho em Portugal

Esperamos por um beijo, borboletas. Esperamos pelo dia do casamento, felicidade. Esperamos por uma carta, saudade. Esperamos por um filho, milagre. Estas são as doces esperas e parecem pertencer todas à juventude, aquela altura na vida em que tudo nos desespera – tem de ser já, agora, não aguento nem mais cinco minutos nesta fila, neste compasso, nesta ansiedade.



Explicam-nos que passará com a idade: vais acalmar, verás. Aprenderás a aproveitar o intervalo, a pausa, os minutos vão ser só aquilo que são: sessenta segundos onde podes vaguear pelas memórias das coisas boas, fazer planos, sorrir ao olhar os filhos dos outros, lembrar os netos, dar dois dedos de conversa.



Esta deveria ser a única espera dos mais velhos, como uma sonolenta tarde, dengosa, calma e certa de que, chegados aqui, tudo nos pertence. Não nos deveria tudo pertencer no final dos dias?



Não em Portugal. No meu país ser velho é uma longa espera para tudo: a consulta no centro de saúde, e tudo a doer-nos ainda mais, o telefonema dos filhos e dos netos, o recomeçar da novela, porque os intervalos são uma espécie de purgatório.



No meu país quem tem a sorte de envelhecer tem o azar de ser velho: espera-se, em muitos casos, dois anos pela reforma – li nos jornais que num deles já são quatro anos de espera. Será que também esperam que morramos antes? O intervalo da novela é, afinal, o inferno?



No meu país espera-se em salas de urgências de hospitais e morre-se mesmo durante a espera: aconteceu de novo esta semana. Um menino de 93 anos morreu, na segunda-feira, no Hospital Beatriz Ângelo enquanto aguardava a transferência para o Hospital de Santa Maria. Não estaria em risco de vida, tinha partido o fémur, leio. Talvez tenha desistido de esperar, logo na idade em que a espera deveria ser amena, como a temperatura do chá.



O meu país tem cadeiras laranjas de plástico para os nossos velhos morrerem sem grande alarido, enquanto esperam, e tem formulários online e pessoas sem nome ao telefone que dizem, sem paciência, que é preciso esperar: “Já não lhe tinha dito que o pedido da sua reforma está em análise?”

É preciso esperar e eles esperam. De que estamos nós à espera, os jovens e impacientes, para acabar de vez com o purgatório?