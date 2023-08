Lisboa. Parque das Nações "inundado" de jovens para assistir à vigília com o Papa

A Jornada Mundial da Juventude culmina junto ao Tejo na zona oriental de Lisboa, onde foram redobradas as medidas de segurança.

Peregrinos à espera do Papa no Parque Tejo, em Lisboa. © Créditos: LUSA

A zona do Parque das Nações, em Lisboa, foi, este sábado, “inundada" de jovens que se dirigem a pé até ao Parque Tejo para a vigília com o Papa.

Com os jovens a ocuparem toda a via de forma compacta, os autocarros circularam com muita dificuldade uma vez que não foram criados corredores de segurança.

Até chegarem ao Parque Tejo, os peregrinos percorreram quilómetros a pé pelas ruas da capital transportando mochilas e sacos-cama e debaixo de sol intenso e de temperaturas a rondar os 37ºC.

Segundo a Agência Lusa, pelas 14h, milhares de peregrinos dirigiam-se até ao Parque Tejo percorrendo pelo menos cinco quilómetros, pela berma da Segunda Circular, aeroporto, Avenida de Berlim e Avenida Francisco Luís Gomes.

À mesma hora, o trânsito encontrava-se muito condicionado para quem se dirigia até ao Parque Tejo de carro ou autocarro.

A linha vermelha do metro de Lisboa também esteve a abarrotar, com milhares de peregrinos a encherem as composições dos comboios desde São Sebastião até ao Oriente para seguirem depois em peregrinação até ao Parque Tejo.

A navegação no Tejo junto ao parque onde este sábado e no domingo decorre a Jornada Mundial da Juventude (JMJ) de Lisboa também foi proibida nestes dois dias, assim como a circulação na margem, no mesmo recinto, disse a Autoridade Marítima Nacional.

As mesmas interdições estarão em vigor no domingo e na segunda-feira junto ao passeio marítimo de Algés (município de Oeiras), o que abrange a proibição de permanência de pessoas nas praias de Algés e Dafundo durante o domingo, segundo a Autoridade Marítima Nacional.

Lisboa está a ser palco da Jornada Mundial da Juventude, com a presença do Papa Francisco e que, até domingo, reúne milhares de peregrinos de todo o mundo.