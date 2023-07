Jovem emigrante desaparecido no sábado encontrado vivo num poço

Share this with email

Um jovem emigrante de 21 anos foi encontrado com vida num poço de quase seis metros, em Lordelo, Vila Real, esta quarta-feira de manhã e ao fim de vários dias desaparecido.

Gonçalo Côto, que se encontrava a passar férias naquela zona de Trás-os-Montes, não era visto desde sábado à noite, segundo noticia o JN.

O jovem emigrante foi localizado pouco depois das 9h desta quarta-feira, na zona de Lordelo, depois de ter gritado por socorro, numa altura em que as equipas de busca patrulhavam a zona.

“As buscas tinham começado esta manhã às 8 horas e cerca de uma hora depois o jovem foi encontrado dentro de um poço”, segundo explicou fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) ao JN. De acordo com a mesma fonte, Gonçalo Côto estava desorientado e desidratado quando foi encontrado, tendo sido transportado para o Hospital de Vila Real para observações. Apesar disso, segundo a família, Gonçalo Côto encontra-se bem de saúde, tendo sofrido apenas algumas escoriações.

"Não tinha o hábito de passar lá"

Os familiares, emigrados na Suíça, que tinham contactado as autoridades e lançado apelos no Facebook na tentativa de localizar o irmão, ainda não sabem como o jovem caiu no poço.

O irmão da vítima, Rui Côto, tinha revelado ao Porto Canal, esta segunda-feira, que o jovem tinha saído "do Centro Cultural de Lordelo por volta das 23 horas e nunca mais chegou a estar com os amigos".

Ao JN, já depois de Gonçalo Côto ter sido encontrado, Rui Côto afirmou que a família desconhecia a razão para o irmão se encontrar naquele local no sábado à noite. "Não tinha o hábito de passar lá porque passavam sempre um pouco mais abaixo, por um atalho”, explicou Rui Côto, acrescentando que o jovem tinha o telemóvel consigo na altura, mas que este estava desligado. “As autoridades estão a investigar o caso para apurar o que sucedeu”, disse ainda.

De acordo com a Universidade FM, as operações de resgate envolveram 18 operacionais da Cruz Branca e da Cruz Verde, da PSP e da Polícia Judiciária, tendo sido necessário recorrer a cordas para resgatar o jovem do poço de quase seis metros.