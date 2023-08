Incêndios já consumiram 6.000 hectares em Castelo Branco e Proença-a-Nova

O incêndio deflagrou na tarde de sexta-feira, na localidade de Carrascal, e no sábado ainda estava a ser combatido por mais de mil operacionais.

O incêndio que deflagrou na sexta-feira, em Castelo Branco, regista uma área ardida de 6.000 hectares naquele concelho e em Proença-Nova, afirmou este sábado o Comando Regional de Proteção Civil do Centro.

“A estimativa, neste momento, é de seis mil hectares de área ardida, o que é uma área reduzida para aquilo que é o potencial deste incêndio”, afirmou o segundo Comandante Regional de Emergência e Proteção Civil do Centro, Jody Rato, que falava aos jornalistas num ‘briefing’ sobre o ponto de situação daquele fogo.

O incêndio deflagrou na tarde de sexta-feira, na localidade de Carrascal, em Castelo Branco, tendo posteriormente progredido para o concelho vizinho de Proença-a-Nova.

No sábado foi possível manter “meios aéreos” de forma permanente, acrescentou, salientando que, até à data, não tinha havido qualquer aldeia evacuada, apenas “retirada temporária de pessoas” de algumas localidades por onde as chamas estiveram próximas.

“Nós temos uma estratégia definida, estamos a posicionar meios humanos e máquinas de rasto, que estão a ter um papel muito importante na consolidação do perímetro do incêndio, que será um trabalho feito durante o dia e durante a noite, e esperamos resolver rapidamente uma situação que é complicada”, vincou Jody Rato.

Questionado sobre a possibilidade de alguma das frentes avançarem para concelhos vizinhos, o responsável realçou que os operacionais estão a fazer “todos os esforços para que isso não aconteça”, admitindo, porém, o risco de isso surgir.

Jody Rato apelou ainda para que as pessoas evitem “circular em zonas limítrofes do incêndio”, por forma a facilitar o trabalho dos operacionais no terreno.

Às 14h05 de sábado o incêndio mobilizava 1.103 operacionais, apoiados por 361 veículos e 16 meios aéreos, de acordo com a página da Proteção Civil.