Imigrantes podem renovar automaticamente autorizações de residência

Share this with email

Share this with whatsapp

Share this with facebook

Share this with twitter

Os cerca de 84 mil cidadãos estrangeiros com autorizações de residência em Portugal que caducam até 30 de setembro podem a partir de hoje renová-las automaticamente no portal do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (SEF).

Em comunicado, o SEF refere que as autorizações de residência que caducam no trimestre subsequente podem ser renovadas automaticamente sem necessidade de deslocação presencial a um balcão de atendimento, bastando apenas ao cidadão aceder à “área pessoal” do portal do SEF na “renovação automática”.

Segundo o SEF, esta modalidade existe desde julho de 2020 e já foram realizadas cerca de 300 mil renovações automáticas.

Ler mais:SEF demora mais de dois anos para validar obtenção de residência

O SEF precisa que a funcionalidade encontra-se disponível para o período até 30 de setembro de 2023, com um universo estimado de 84 mil cidadãos estrangeiros, já residentes, como possíveis beneficiários.

“O SEF tem vindo a adotar medidas, na sequência de legislação aprovada, com vista à recuperação de pendências e à eficiência na gestão documental de cidadãos estrangeiros”, indica ainda aquele serviço de segurança.