Homem espanca mulher em rua de Grândola

No domingo, 27, um homem de 35 anos agrediu violentamente, com pontapés na cara, a parceira, com 30, que já estava estendida na via pública.

Uma testemunha filmou o ato violento e o vídeo foi amplamente partilhado nas redes sociais, permitindo identificar o agressor e a vítima.

Depois das agressões, o homem deixou a mulher no local e saiu em fuga na própria viatura, avançou o Jornal de Notícias. A GNR está no encalce.



As autoridades receberam o alerta às 3h da madrugada e, quando chegaram ao local, encontraram a vítima consciente. Esta foi então transportada para o Hospital de Beja e teve alta na tarde de domingo.

O casal é residente em Cuba, distrito de Beja, e tem pendente em tribunal vários processos por violência doméstica.