Funcionários público-partidários

Share this with email

Share this with whatsapp

Share this with facebook

Share this with twitter

Rui Rio voltou a ser notícia, por razões de que ele próprio não se orgulha. Mas os factos, mesmo que um dia venham a ser provados, também não afectam a honorabilidade do antigo líder do PSD.

As investigações concentraram-se agora no PSD, mas prometem atingir todos os outros partidos com representação parlamentar.

Há fortes indícios de que os partidos registam alguns dos seus funcionários como assessores parlamentares. A partir daqui, passam a ser pagos pela Assembleia da República, embora trabalhem exclusivamente para o respectivo partido. Mas o caso pode não ser aquilo que parece. Vejamos este exemplo.

Há anos, uma destas pessoas convidou-me para almoçar. Propôs que o repasto corresse tramites, num restaurante vizinho da sede partidária. Concordei. Com o almoço concluído e a conversa esgotada, ele perguntou-me se eu ia passar nas imediações da Assembleia da República. Disse-lhe que sim e ele pediu-me uma boleia, porque tinha lá uma reunião e o estacionamento seria, com sempre, muito difícil.

Claro que dei boleia a este meu amigo, hoje deputado. Mas ao longo de muitos anos de amizade, nunca cheguei a saber se ele era funcionário do partido, ou assessor parlamentar. E, como se comprova, o encontro que aqui descrevi também não ajudou a esclarecer o assunto. Naquele dia, de manhã, ele esteve a trabalhar na sede do partido, mas, depois de almoço, participou numa reunião do grupo parlamentar. Eu nunca tive curiosidade suficiente para lhe perguntar qual era o seu estatuto e quem lhe pagava o salário.

Conheço outras pessoas, de vários partidos, que vivem neste limbo. Em muitos casos, a natureza do trabalho facilita a confusão e o mesmo assessor/funcionário tanto labora para o partido, como para o respectivo grupo parlamentar. Mas há outros casos menos escrupulosos. O partido precisa de “mão-de-obra” política e recruta um funcionário que depois declara como assessor do seu grupo parlamentar. Trata-se de uma burla, com as mãos lavadas.

Por meias palavras, Rui Rio admitiu que os indícios que levaram a Polícia Judiciária a interromper-lhe o descanso configuram este tipo de delito: funcionário do partido pago pelo Estado.

Estou convencido que a Justiça, se chegar a pegar neste assunto, será benévola e resolverá tudo com uma pena simbólica.

Estou convencido que a Justiça, se chegar a pegar neste assunto, será benévola e resolverá tudo com uma pena simbólica, ou mesmo com uma absolvição. Mas a verdade é que a questão devia ser moralizada, porque ninguém gosta de ver o dinheiro dos seus impostos a pagar o salário de um funcionário partidário, sobretudo, se não nutrir qualquer tipo de simpatia, pelo partido em apreço.

(Autor escreve ao abrigo do antigo acordo ortográfico.)