Fotogaleria. Um milhão e meio de pessoas na vigília com o Papa em Lisboa

Cerca de um milhão e meio de pessoas estiveram este sábado no Parque Tejo, em Lisboa, para a vigília com o Papa Francisco, que preside à Jornada Mundial da Juventude (JMJ), anunciou a sala de imprensa da Santa Sé.

“As autoridades locais informaram que estão presentes no Parque Tejo cerca de um milhão e 500 mil pessoas para a vigília”, divulgou a Santa Sé.

No seu discurso durante a vigília, o Papa Francisco afirmou que a alegria é missionária, é para os outros, e que a única situação em que é lícito olhar de cima para baixo para uma pessoa é para a ajudar a levantar-se.

“A alegria é missionária. Não é so para mim, é para levar aos outros”, afirmou Francisco, na vigília, no Parque Tejo, perante um milhão e meio de pessoas.

1 / 17 Um milhão de meio de peregrinos estiveram no Parque Tejo para ver o Papa © Créditos: AFP

O Papa disse ainda que o que importa não é não cair, mas sim não permanecer caído e alertou que “a única situação em que é lícito olhar uma pessoa de cima para baixo é para ajudá-la a levantar-se”.

Pedindo aos presentes para que olhem para trás e vejam o que já receberam, lembrou que houve pessoas que “foram um raio de luz”, dos pais aos avós, dos catequistas a religiosos, amigos a professores.

“Eles são as raízes da alegria”, apontou, destacando que essa alegria não é “do momento, passageira”, nem “está fechada na biblioteca, embora seja preciso estudar”.

O Papa regressou este domingo de manhã cedo ao Parque Tejo para celebrar a última missa da Jornada Mundial da Juventude de Lisboa (JMJ), onde o esperavam milhares de pessoas, muitas das quais tinham pernoitado no recinto.

Francisco chegou de papamóvel, mais cedo do que o previsto para a missa das 09h (hora de Lisboa), depois de ter antecipado a saída da Nunciatura Apostólica, onde está hospedado.

O Papa, que está desde quarta-feira em Lisboa a presidir à JMJ, foi mais uma vez saudado pela multidão em euforia com frases de “viva o Papa” e “esta é a juventude do Papa”.

Após entrar no recinto, Francisco percorreu-o de papamóvel, sempre aplaudido pelos milhares de jovens que se aglomeravam junto às baias que os separavam da via onde o Papa circulava, de telemóveis em punho para captar o momento.

Passou pela ponte sobre o rio Trancão, parou pelo menos duas vezes para abençoar bebés e chegou à zona do altar-palco meia hora depois de entrar no recinto.

A JMJ, o maior evento da Igreja Católica, começou na terça-feira e termina este domingo, tendo-se realizado, pela primeira vez, na capital portuguesa.

(Notícia atualizada com a informação do regresso do Papa ao Parque Tejo domingo de manhã)