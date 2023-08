Fogo que deflagrou em Odemira levou à retirada de 1.400 pessoas

Share this with email

Cerca de 1.400 pessoas foram já “deslocadas de forma preventiva” devido ao incêndio que deflagrou no sábado em Odemira (distrito de Beja) e que durante a tarde de segunda-feira avançou 1.257 hectares por hora, segundo a Proteção Civil.

Num ponto de situação aos jornalistas pelas 19h30 (16h30 no Luxemburgo), no posto de comando em São Teotónio – freguesia onde o fogo rural teve início, na zona de Baiona -, o comandante regional de Emergência e Proteção Civil do Alentejo, José Ribeiro, referiu que foram também deslocados 125 animais e que 22 pessoas receberam assistência médica, todas em “situações de menor gravidade”.

Destas 22 pessoas, quatro (três bombeiros e um civil) foram atendidas em contexto hospitalar e 18 (14 bombeiros e quatro civis) foram assistidas no local.

Em causa estiveram casos de fadiga e ansiedade, especificou.

Segundo José Ribeiro, o combate às chamas - que entraram em Odeceixe, no concelho algarvio de Aljezur - tem sido feito em “condições muito difíceis”, devido à rotação e à intensidade do vento.

“A taxa de expansão do incêndio entre as 12h00 e as 17h00 foi de 1.257 hectares por hora e temos nesta fase uma área de interesse do teatro de operações na casa dos 6.700 hectares”, afirmou.