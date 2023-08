Filha de emigrantes, de 13 anos, morre após “disparo acidental” de caçadeira

A menina estava a manusear a arma do avô, no Minho, quando foi atingida com um tiro na boca. A família residente em França está de férias em Portugal.

Uma criança de 13 anos morreu após um “disparo acidental” com a caçadeira do avô, no domingo, em Ponte da Barca, no Minho, anunciaram várias fontes de Proteção Civil portuguesa.

A tragédia terá acontecido quando a menina estava a mostrar a arma ao irmão, de 15 anos, em casa do avô, noticia a CNN Portugal. Ao manusear a caçadeira, esta disparou e a adolescente foi baleada na boca, acabando por morrer. O irmão não sofreu ferimentos.

Os dois irmãos estavam com os pais, emigrantes em França, a passar férias na casa da família, em S. Martinho de Castro. O avô teria voltado da caça e colocado a arma atrás de uma porta, quando, perto do meio-dia, a menina teria pegado na arma e o disparo acidental acontecido.

A GNR de Viana do Castelo descreveu a arma como sendo uma caçadeira de chumbo, que “não pode ser considerada uma arma de fogo, mas sim recreativa, por se assemelhar a uma pressão de ar”.

Polícia investiga

A Polícia Judiciária está a investigar o caso, mas as autoridades acreditam ter-se tratado de um “disparo acidental”.

Ao local foi chamada uma equipa de psicólogos para dar apoio à família. Além da GNR e da PJ, foram destacados os Bombeiros de Ponte da Barca.

O socorro à vítima mobilizou a Ambulância Suporte Imediato de Vida (SIV) de Arcos de Valdevez, bem como a Viatura Médica de Emergência e Reanimação (VMER) do Alto Minho.