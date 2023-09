Ex-presidente executiva da TAP avança para tribunal e exige 5,9 milhões

O processo tem como réus as empresas TAP SGSP e a TAP S.A. e vai decorrer no Juízo Central Cível de Lisboa.

A ex-presidente executiva da TAP, Christine Ourmières Widener, já deu entrada com o processo cível contra a transportadora aérea e exige cerca de 5,9 milhões de euros, segundo o portal Citius.

De acordo com a informação avançada pelo jornal ECO, e confirmada pela Lusa na plataforma eletrónica dos tribunais, a ação dos advogados de Christine Ourmières Widener deu entrada na terça-feira e foi distribuída na quarta-feira ao juiz 3 do Juízo Central Cível de Lisboa, apontando como réus as empresas TAP SGSP e a TAP S.A.