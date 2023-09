Esta abóbora gigante de 730 kg é a maior de Portugal 

Share this with email

A abóbora gigante “Claudinha” é um dos orgulhos da família de José Rui Santos que a tem divulgado nas redes sociais e junto dos amantes destes fenómenos. A sua “menina” conseguiu crescer até chegar aos “730 kg e 4,6 metros de diâmetro”.

“Foi a maior abóbora que já tive e se fosse ao concurso internacional de Paredes seria de certeza a grande vencedora, a milhas de distância”, conta ao Contacto José Rui Santos, sem conseguir esconder o orgulho.

Mas a “Claudinha” já não pode viajar até Paredes, no Porto, para participar no Concurso Internacional de Hortícolas Gigantes “O maior da minha Aldeia”. Um certame anual que se vai realizar entre os dias 8 e 10 de setembro e, de onde, José Rui Santos tem saído campeão nacional das abóboras desde o primeiro evento, em 2019.

A abóbora "Claudinha" dá para 3000 sopas

“Com 730 kg é a maior abóbora de Portugal”, e quem sabe seria também campeã europeia, vinca este agricultor. A família estava com todas as expetativas em alta a assistir ao crescimento da “Claudinha”, assim batizada, em homenagem à mulher de José Rui Santos.

A crescer 12 kg/dia

“Esta abóbora estava a crescer 12 kilos por dia. É o meu recorde pessoal. Pesava já 730 kg e ainda faltavam 45 dias para terminar o crescimento, pois as abóboras desenvolvem-se durante 120 dias e quase 1,5 meses para o concurso. Já estava tudo preparado para a levarmos ao norte”, começa por contar José Santos.

O que aconteceu? O calor imenso, de mais de 40 graus, que assolou o algarve, no final de julho, estragou os planos vencedores. “A abóbora não resistiu ao calor e desmembrou-se”, diz José Rui Santos salientando que estas são as temperaturas normais em junho e julho, no interior algarvio, longe do mar.

O alentejano de Ponte de Sor apanhou uma abóbora de 72 quilos em 2014 © Créditos: José Lopes

Sopa para 3.000

Afastada da competição teve o mesmo destino das anteriores familiares gigantes que nascem na horta da família. “Cortámos em pedações e oferecemos a várias instituições de solidariedade aqui no algarve. Quase 800 kg de abóbora dá para fazer muitos litros de sopa e alimentar cerca de 3 mil pessoas”, contabiliza o proprietário.

A família continua a preparar-se para participar no Concurso Internacional de Hortícolas Gigantes.

"Paulinha" com 600 kg

É que na horta continua a crescer a “Paulinha”, outra abóbora que pretende ser agora a vencedora do certame. “A ‘Paulinha’ está com quase 600 kg e continua a crescer diariamente, por isso, acredito que tenha aqui outra vencedora”, estima o campeão nacional. José Rui Santos não desiste e quer sagrar-se vencedor pelo quarto ano.

O segredo

Qual o segredo para conseguir estes tamanhos? “Trata-se de uma espécie especial, a "Pumpkin Dills" cujas sementes originam abóboras gigantes”, revela o português. Às sementes juntam-se meses de dedicação a estes legumes, paciência, sabedoria e até amor. A sua mulher acredita que o segredo está nisso mesmo, no carinho do trato que os leva até a batizar os legumes gigantes.

“Desde há quatro anos que da minha horta saem as maiores abóboras de Portugal”, frisa José Rui Santos que pretende continuar campeão nacional destes legumes e frutas de tamanhos impensáveis.

Além das abóboras gigantes, a família cultiva outros fenómenos, melões e melancias enormes. Este ano, uma meloa de quase 16 quilos também está a crescer para ir à competição. “Se tudo correr bem espero ser campeão europeu com a minha meloa”.