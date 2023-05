Emergência médica em voo da EasyJet do Luxemburgo para o Porto

Viagens

Um passageiro sentiu-se mal e teve de receber oxigénio.

Um passageiro sentiu-se mal no voo da EasyJet que saiu do Luxemburgo às 21h55 desta sexta-feira com destino ao Porto, tendo sido assistido pela tripulação e por um médico que seguia a bordo do avião.

O homem recebeu oxigénio durante o voo e foi pedido aos restantes viajantes para não se dirigirem para as portas aquando da aterragem, já que a prioridade era evacuar o passageiro que precisava de assistência médica.

O voo aterrou no aeroporto do Porto à hora prevista, pelas 23h20, e os paramédicos entraram de imediato para socorrer o passageiro.