Dois jovens morrem após carro cair em ravina na Madeira. Há um sobrevivente

Um dos três ocupantes da viatura sobreviveu e está internado nos Cuidados Intensivos do hospital da região.

O jovem que sobreviveu este domingo ao acidente que provocou dois mortos na Madeira, depois de a viatura ter caído numa ravina no norte da ilha, está internado nos Cuidados Intensivos do hospital da região, confirmou o Serviço de Saúde.

Um carro onde seguiam três jovens, com cerca de 20 anos, caiu, esta madrugada, num penhasco, na Ribeira da Cruz, na freguesia das Achadas da Cruz, na fronteira entre os concelhos do Porto Moniz e da Calheta, de uma altura superior a cem metros.

Em comunicado, o Serviço Regional de Saúde da Madeira (Sesaram) referiu que o sobrevivente “deu entrada às 12:45 horas, no Serviço de Urgência do Hospital Dr. Nélio Mendonça, onde foram desencadeados todos os procedimentos necessários após intervenção das equipas de EMIR (Equipa Médica de Intervenção Rápida) no local”.

O Sesaram acrescenta que o jovem, gravemente ferido, “teve seguimento para o Serviço de Medicina Intensiva onde se encontra face à situação clínica”.

No documento, o Sesaram endereça “sentidas condolências aos familiares e amigos das duas vítimas [mortais] envolvidas no acidente” e indica que foi ativado o apoio psicológico.

Nas operações de socorro e resgate estiveram envolvidos meios das corporações de bombeiros de S. Vicente e Porto Moniz e da Calheta, apoiados pelo helicóptero do Serviço Regional de Proteção Civil.

O resgate dos corpos das vítimas durou várias horas devido a dificuldades de acesso ao local.