Diogo, o primeiro "serial killer" português

Diogo Alves, o famoso assassino do Aqueduto das Águas Livres, em Lisboa, foi talvez o primeiro “serial killer” português e um dos últimos condenados à pena de morte em Portugal. Ao salteador do Aqueduto foram atribuídas perto de uma centena de mortes. Diogo Alves foi enforcado, o seu corpo enterrado e a sua cabeça foi guardada para estudar a origem da sua malvadez. Continua preservada em formol, na Faculdade de Medicina de Lisboa, no Hospital de Santa Maria. Eis a sua história, em dois capítulos.

1810 Bispado de Lugo, Freguesia de Santa Gertrudes, chamar-lhe Diogo José Augusto Alves, em tudo um menino como os outros. O primogénito de Anselmo José e de Rosa nasceu na simplicidade, sem herança. As terras que o cercavam estavam ao cuidado da família Alves, mas não lhe pertenciam. Nada lhes pertencia, só o trabalho duro de um minifúndio com escassez de animais e de fertilidade. Diogo robusteceu o suficiente para juntar a força dos seus braços aos existentes. Havia que roçar o mato, guardar umas cabras, umas ovelhas, uma vaca, regar o milho, tirar água do poço, fazer no dia seguinte o que fizera no anterior, às voltas na tômbola gigante da pobreza e da sobrevivência na Galiza, no alvor do século XIX.

Diogo não foi criança, como não foram as crianças como ele. Os dias eram horas a fugir-lhe. As noites, cansaço e suor no corpo, farrapos de agasalho, bochechas rosáceas à luz de velas, mãos gretadas recolhidas em oração para agradecer a Deus a sorte que tinham, nada tendo. O trabalho incessante, de sol a sol, não gerava proventos à família, reservava-lhe apenas pequenos superlativos de pobreza, como se fossem dádivas, no bastante para ocupar a parte rasa dos pratos. Nessa altura, a vida tinha uma estranha forma de doçura, que ele nunca soube explicar, embora este sentimento ficasse sempre emerso noutro: parecia que os sonhos não lhe diziam nada e que a sua vida não ia a lado nenhum. Contrariar esta sorte era o que lhe restava de esperança. A família ajudá-lo-ia.

Diogo sempre deu sinais de estar a prazo nessa vida. E já habitava o corpo adulto de um rapaz de 13 anos. A família, que lhe administrou com subtileza noções de honradez e de honestidade, proclamando-o homem completo, achava agora que estava na plenitude para cumprir a sua parcela na profecia galega, com o seu povo tributado até às costuras, que partia em busca de tudo o que não tinha na imensa diáspora para Lisboa. Fizeram-lhe um bom farnel, abençoaram-no. No melhor que lhes era possível para gente do campo, sem jeito para as emoções, encontraram forma de lhe manifestar o desconsolo de perder o filho para a incerteza, na esperança de um retorno triunfal, com pecúlio e mais futuro do que se encontrava naquele ponto de partida. Que evitasse os engodos insidiosos da cidade, soubesse ser respeitador, que defendesse com todas as forças – de boa saúde, graças à mão-de-obra que fora no campo -, a corrupção da sua integridade de bom cristão. E que voltasse minimamente imaculado antes de ser órfão de mãe e de pai, aquele casal pobre e triste que lhe acenava, quando Diogo olhou pela última vez os momentos mais felizes da sua vida, antes de oferecer as costas à Galiza.

Anselmo e Rosa ficaram à espera, a navegar a rotina, a viver a ausência como se fosse a véspera do reencontro, sofrendo assim. Diogo não teve tempo para lamúrias, coisa em desuso. E também não caía bem na crueza do grupo que com ele cumpria o trajecto para Lisboa. Homens na pujança da idade, rudes, formando as fileiras de um pequeno exército de bestas de trabalho, carvoeiros, peões de Infantaria, limpa-chaminés, aguadeiros, varredores, boleeiros, criados de servir, à espera de ordens, algo assustados, algo destemidos, prontos a ser o que fosse preciso no mundo novo que aí vinha.

Lisboa era cheiro de animais no convívio com os homens, de homens a viver como animais, de povo e de senhores, criados e amos, bandidos e salteadores e mendigos, donzelas e aforismos de “mulheres da vida”, vinho e perdição, crime e fome, de rixas e facas no ventre, de degola, a dinastia de Bragança na vertigem de grave crise de sucessão, nos passos frágeis ante o colapso de um império ultramarino que não conteve o Grito do Ipiranga, as Cortes de Lisboa tinham aprovado a Constituição, o Infante D. Miguel liderou o golpe que restaurou de seguida a monarquia absolutista, Portugal estava encerrado à Europa, Lisboa encerrava Portugal, a população de Lisboa era próxima de 240 mil pessoas, às quais se somavam perto de nove mil galegos, ainda mais dois mil outros estrangeiros, o São Carlos era o maior teatro do reino, as tropas da ordem não chegavam para a desordem, havia lume brando liberalista, ainda a marchar de pantufas para a guerra civil. Para resumir: Vigorava a pena capital, mas era a Santa Casa da Misericórdia que fornecia a corda para os enforcamentos.

Diogo Alves, recém-chegado, recém-ofuscado por esta grandeza pós-pombalina, estava tão longe de tudo isso como da sua terra natal. Era talvez mais importante que estivesse atento ao instinto que vagueava nas ruas, que de noite eram de ninguém. Não trazia referências para a rectidão do seu carácter, nem podia, mas tinha a morada de um galego em Lisboa, criado de servir, que há anos tinha deixado endereço para a possibilidade deste momento. Se fosse homem de palavra, este desconhecido, primo remoto da sua mãe, havia de lhe arranjar posição numa casa compatível com a sua vontade de trabalhar. O conterrâneo, porém, não lhe pôde prestar auxílio, pois já não servia na casa do senhor Conselheiro Castro, comunicaram-lhe. Mas, se era trabalho que queria o jovem galego, havia de se arranjar por ali mesmo alguma coisa com que provar a educação que os pais lhe deram para trabalhador honesto, esforçado, exemplar na arte difícil de servir. Teria agora de aprender novas funções de moço de cavalariça do conselheiro, onde também ficava a dormir.

Abnegado, a sublimar em silêncio, Diogo foi um aprendiz dedicado nas tarefas de tratador de trém de cocheira, ainda à descoberta da sua melhor vocação: boleeiro. Os boleeiros eram os condutores de seges, as seges uma carruagem primitiva de duas rodas, veículo de eleição em Lisboa, puxadas à força motriz de dois cavalos, metade da potência de uma quadriga romana, com um só assento e uma cabine com cortina a separar a privacidade da cauda dos cavalos. Eram os taxistas da época, a bordo das suas “carruagens de boleia”, como também eram conhecidas. Diogo Alves, que completara meia-década de estada em Lisboa sem lhe apontarem defeito, desvio ou vício, lentamente travou conhecimento com a cidade, do limítrofe aos meandros. Estabilizou. E, pela primeira vez nos seus 18 anos – que nesta Lisboa às vezes ultrapassava já a esperança média de vida -, tinha recompensa no suor. No ofício de boleeiro, tornou-se insigne, expondo-se do alto da sela à cobiça das melhores casas lisboetas. Atraído por mais umas coroas, abandonou os auspícios do Conselheiro Castro e colocou-se à inteira disposição do Conde de Belmonte, confesso apreciador da sua qualidade na condução de seges.

A boa reputação que alcançou precedia-o agora. Já não precisava de procurar trabalho, sabendo que seria este a procurá-lo. A eclosão das guerras liberais, no ano que corria de 1828, instalou-se na cidade, mas de novo foi assunto que passou à porta de Diogo Alves, integrado, uma espécie de lisboeta honorário, criado de conduta irrepreensível, que tinha a política de não se meter onde não era chamado, instruído apenas nas funções braçais, analfabeto, algo incompreensível no falar, sabedor do fundo do extracto social onde se posicionava, das linhas fronteiriças entre amos e criadagem. Sabia em que mundo gravitava. E que a sua grande conquista em Lisboa era esta vida de muito trabalho e pouca paga, a que os seus pais chamavam honradez de um homem sério e honesto, atributos impagáveis. Foi a conjugação desses factores arbitrários que trouxe fama a este boleeiro de Lisboa.

Diogo Alves apoderou-se de uma chave que dava acesso ao Aqueduto das Águas Livres. Em 1986, a polícia começou a estranhar uma vaga de suicídios no arco do aqueduto. Mais de 86 mortes seriam mais tarde atribuídas a Diogo Alves. © Créditos: Ilustração: Alex Gozblau

Anos passaram, com eles o tempo das aprendizagens. Diogo Alves foi aluno sossegado da cidade. Transformara-se numa figura de certo modo imponente, como eram então os boleeiros, dentro de enormes botas de montar, a sibilar esporas pesadas. Entre a plebe como ele, exercia autoridade. Era uma questão de coreografia social. Acima, nas hierarquias, habituara-se a vergar ligeiramente o corpo enquanto acatava ordens. Diogo era um homem de estatura alta, robusto, de cabelo longo e desgrenhado, um olhar macio, de expressão vaga, que ainda transportava resquícios de uma inocência de fabrico galego, que começava a ganhar defesas, no exacto momento em que as perdia. Quanto mais era de Lisboa, mais longe ficava da Galiza.

Devagar, começava a pisar as teias que lhe tecia o submundo onde habitava. Especificidades seduziam-no, nas tabernas minúsculas com serradura no chão e gente de baixa índole a trovejar nos balcões de pedra, a destilar projectos de crime em aromas alcoólicos, a percorrer vidas alheias, à procura da via mais fácil para o dinheiro de outrem, preparados para derramar sangue, prontos para morrer tentando. Havia coisas a convocar a sua atenção, na circulação de povo genuíno pela cidade em tarefas, nos pequenos ópios que tinha, as touradas na Praça do Salitre ou no Campo de Santana, no circo do Poço Novo, onde havia vinho, convívio, armas de fogo e lâminas escondidas por baixo das casacas, exercícios e habilidades com cavalos para o entretenimento de massa.

E algo remotamente compatível com alegria, próprio de barbárie, de uma cidade a saque, dominada na penumbra por hordas de malfeitores, que chamavam boa à má-vida, alcunhando de “horizontais” as mulheres atiradas para a condição de prostituta, que envergavam um inconfundível capote azul e que constituíam outro entretém, muito apreciado pela gente operária do crime e demais profissões. Diogo estava atento, cada vez mais participativo, mantinha distância menor das tentações que lhe piscavam olho a cada esquina, abraçando-o suavemente, sentando-o à mesa, pagando-lhe um caneco de vinho, amolecendo-o, roubando-lhe o repouso e a sua mecânica de servo. Foi um processo longo e indolor, imperceptível enquanto os seus anos de boleeiro sem mácula iam a galope, sem tempo para se deter mais que uns minutos nos estabelecimentos de ócio.

Chamava-o a maralha que todos os dias se juntava à volta dos 18 chafarizes de Lisboa, onde brotava a água do Aqueduto das Águas Livres, uma das jóias da Coroa, herança de D. João V, em 1834 na vigência oficial da Rainha Dona Maria II, que só o fora de “jure” nos seis anos antecedentes. O chafariz era ponto de encontro de centenas de galegos, aguadeiros de profissão, que formavam filas de perder de vista para encher os barris, que transportavam às costas pela cidade, vendendo água às gargantas com sede. Os aguadeiros eram obrigados a envergar o emblema da cidade, eram uma espécie de funcionários públicos ambulantes, que tinham por obrigação praticamente única auxiliar a população em caso de incêndio, que eram frequentes no caos da cidade. Em redor dos chafarizes estalavam muitas vezes sessões de pancadaria. Havia sempre alguém que tinha chegado tarde, mas queria chegar primeiro. Havia sempre alguém que não gostava. Quem ali ia, muitas vezes levava para casa histórias de sangue em vez de potes cheios de água.

Chamavam-no as vendedeiras de castanha assada, estacionadas à porta das tascas, as pretas que vendiam “fava-rica” na rua do Amparo, os caiadores de casas, que nessa mesma rua ofereciam serviços ao pregão, o cheiro intenso a sardinha assada, de iscas e de bacalhau, o bulício da Praça do Comércio, do Rossio, o mercado da Praça da Figueira, o Cais do Sodré, por onde proliferava a estirpe dos homens do mar e de negociantes que lhe vendiam artigos de regateio, o Passeio Público de Lisboa, onde desembocava a rua oriental, na Praça da Alegria, abaixo do Chafariz da Alegria, próximo da taberna do José Gordo, a pior das mal-afamadas, da qual Diogo Alves seria um dia velho conhecido. Cintilavam de possibilidade aquelas noites de Verão, quando as senhoras e os senhores desfilavam em sorrisos sussurrados ao longo do Passeio da Lage, entre o Terreiro do Paço e o Cais das Colunas, ostentando os seus sinais de riqueza aos olhos do povo.

Se havia percurso que o nosso boleeiro galego ainda não conhecia em detalhe era para os lados de Palhavã. O que se desfez certo domingo, quando por conta própria decidiu arejar naquelas redondezas. Percorreu ruas sem gente, outras sobrelotadas de corja, andou ao acaso, como se fosse turista, seguiu para onde a curiosidade o mandava, farejou cantos e recantos, parou à porta de uma taberna, na azinhaga das Águas Boas, para matar a sede e o cansaço. Quando afastou as tiras penduradas na porta, que escondiam o interior do estabelecimento e também serviam para impedir as moscas de entrar, foi como se uma cortina se abrisse para o palco de outra vida, numa taberna como as outras, onde atrás do balcão circulava atarefada uma anfitriã, a fulminá-lo desde logo com olhares de desconfiança.

Diogo já não era o menino que chegou da Galiza. Sempre que a ocasião se proporcionava, era dominador. E das poucas vezes em que se vira em apuros, em despiques de testosterona, dominara tão bem os adversários como as rédeas dos seus cavalos. Nas leis da rua, nada valia mais.

Diogo já não era o menino que chegou da Galiza. Sempre que a ocasião se proporcionava, era dominador. E das poucas vezes em que se vira em apuros, em despiques de testosterona, dominara tão bem os adversários como as rédeas dos seus cavalos. Nas leis da rua, nada valia mais. Pediu vinho e petisco. Veio a matrona, em passo de desdém, de encontro ao destino. Nada disseram. Enquanto ela limpava a mesa, a descrever circunferências com um pano imundo, olhou nos olhos daquele homem e escapou-lhe um sorriso insinuado de mulher. Diogo Alves só precisava de vinho para lhe poder devolver a investida. Ainda não tinha chegado o petisco e já um pacto silencioso se estabelecera.

Ela era Maria Gertrudes, uma saloia de Enxara do Bispo, estabelecida em Palhavã. Tinha dois filhos pequenos, era casada com António José Saraiva, que chegava sempre cansado do trabalho na Fábrica de Rapé, em Xabregas. Ele, Diogo Alves, boleeiro, 24 anos, o senhor que solicitava o terceiro jarro de vinho e a presença da senhora na mesa, para lhe falar de si, coisa que nunca fazia acompanhado, para lhe manifestar, em dialeto próprio, uma desilusão que dele tomava conta, o desconforto incomensurável de não querer ser o que era, uma tormenta, infinita de possibilidade, que o castigava nas longas horas em que cumpria os seus deveres, que já lhe roubava o sono, cada vez mais sob a hipérbole de vinho barato. Porque não? Porque não escutar essas vozes, que lhe oferecem tudo o que ele tem estado a perder? Porque não atender todas essas chamadas? Seria a primeira vez e última que Diogo Alves se deixava assaltar por dúvidas. Maria Gertrudes, jurou-lhe infidelidade ao marido, o senhor ausente, e passou a tratar dessas dúvidas como se trata uma doença. Diogo Alves, que por várias ocasiões solucionara os apelos da carne em mulheres que a soldo despiam os capotes azuis, achou-se sentado na encruzilhada, perdido de bêbedo e de amores, nunca tão clarividente.

O galego passou a ser presença assídua na taberna de Palhavã, onde perdia dias e noites, fazendo brindes à sua reputação de boleeiro, trocando cumplicidades com a senhora da casa, lutando por ela com os mais atrevidos. Na casa do Dr. João Thomaz de Carvalho, excelentíssimo conselheiro, onde Diogo conseguira trabalho há escassos meses, notavam-lhe as diferenças. Desapareceu esse rapaz cumpridor e sossegado, criado pronto a servir. Surgiu Diogo Alves, um homem que olhava de frente, desafiador, que explodia em atitudes ferozes. O conselheiro Thomaz de Carvalho, que era pessoa de leis, por escrito, decretou o seu despedimento, tornando públicas, sobretudo para as casas onde Diogo ainda não tinha prestado serviço, as razões: “É verdade que o trato com bestas torna os homens de ordinário bárbaros”. Caso interessasse – e não interessava -, fora por justa causa.

Diogo não viu nisto contratempo. Só tempo, que agora lhe sobrava para gastar o pé-de-meia que tinha em vinho, consolidando a cada ressaca o seu estatuto nas tabernas. Maria Gertrudes, que já conhecia o circuito de cátedra, partiu com ele nesta viagem sem regresso, pelo menos por enquanto, a uma casita que pudessem dividir, contando Maria da Conceição, a sua filha mais velha, não contando com a mais nova, que estava aos cuidados de pessoas de confiança. Maria Gertrudes – para os amigos a “Parreirinha”-, e Diogo Alves, que em meses de rua conquistou a pulso o epíteto de “O Pancada”, formaram mais que um casal. Eram dupla. Numa dessas ocasiões em que alguém se atravessou no seu caminho, provavelmente na zona de vácuo entre as mesas e o balcão de uma taberna, Diogo descobriu o talento de “faquista temível”, uma vez que o debute na categoria de salteador estava mais que feito. Por esta altura, 1836, já não era criado de ninguém. E estava plenamente convencido, até porque não faltavam exemplos em seu redor, que roubaria avulso a fortuna que as artes de boleeiro nunca lhe deram.

Em Lisboa, qualquer ladrão, por fraco que fosse de expediente, sabia que estava do lado mais forte de uma luta desigual. Diogo Alves apostava nisto a sua impunidade. Nisto e no contexto geral de uma sociedade lisboeta desagregada e trémula, subjugada ao medo, ao crime, ao contágio da insegurança. A Diogo, que não era de políticas, aproveitava-lhe agora a desordem, até porque já se fizera membro dela, movendo-se habilmente em território que muitos consideravam mortífero, insinuando-se quando era preciso, impondo-se quando haviam dúvidas, à faca se fosse necessário. Os seus conhecimentos nas tabernas da cidade eram de homens de mil ofícios, sem escrúpulos, que sob o disfarce de trabalhadores honestos estendiam tentáculos por onde podiam e os recolhiam à mesa, pousando as canecas em feridas de vinho, trocando informações, congeminando assaltos, reunindo os seus talentos à causa do crime. Diogo Alves tomou, assim, as rédeas da sua nova face, na companhia inseparável da sua “Parreirinha”, que andava com ideias de abrir uma taberna em Arroios, onde também vira uma casa para alugar.

Passou, então, a trabalhar ao abrigo da noite. Era ladrão. (...) Experimentava um travo novo, indistinto de prazer, tão subtil que até à Parreirinha escapava. Sentia-o quando punha em fuga as vítimas que surpreendia por trás, para resguardar a sua cara, para poder usar os braços como um torniquete à volta dos seus pescoços, para o momento sublime em que a carótida suplicava clemência à sua lâmina.

Passou, então, a trabalhar ao abrigo da noite. Era ladrão. E começava a gostar daquele sabor de dinheiro fácil, que em breve lhe permitiu instalar-se no número 116 da rua Direita de Arroios. Mas não era só isso. Experimentava um travo novo, indistinto de prazer, tão subtil que até à Parreirinha escapava. Sentia-o quando punha em fuga as vítimas que surpreendia por trás, para resguardar a sua cara, para poder usar os braços como um torniquete à volta dos seus pescoços, para o momento sublime em que a carótida suplicava clemência à sua lâmina.

Diogo Alves era um homem demasiado simples para processar outra informação que não a que o instinto lhe dava. Não pensou duas vezes quando um bêbedo de confiança lhe disse em cavaqueira que estava na posse de uma cópia da chave que abria a porta dos arcos do Aqueduto das Águas Livres. Litradas depois, já não estava. Tinha na manhã seguinte uma ressaca e um molho de chave a menos. Diogo Alves, por sua vez, tinha a chave que interessava. Lá nesse ponto irreversível em que se encontrava, tinha crimes para cometer, um local insuspeito para cometê-los e uma urgência como nunca sentira. Estava-se em 1836, tinha 26 anos. Foi assim que por toda a Lisboa se começou a falar numa estranha vaga de suicídios do arco central do Aqueduto das Águas Livres, que conhece ali o seu ponto mais alto.

O aqueduto era local de trânsito regular, dos que queriam escapar das estradas mais concorridas de Lisboa, mais apetecíveis aos inúmeros bandos de salteadores. Diogo Alves, por essa altura, actuava a solo, com o beneplácito cúmplice de Maria Gertrudes. A época era de permissividade na actuação policial, mas também não convinha abusar da sorte. Diogo Alves sabia-o. Mas, em vez de refrear a sua sede de crime, que começava a transformar-se numa máquina voraz a morar dentro de si, escolheu antes condenar as vítimas ao silêncio, para que mais tarde não fossem testemunhas.

Com acesso ilimitado à porta dos arcos do aqueduto, escondia-se ali à espera de presas. Não lhe interessava quem eram – novos e velhos, homens ou mulheres -, de quem eram filhos ou de quem eram pais, só o que tinham. Do alto do aqueduto, durante quase dois anos Diogo Alves foi o rei dos salteadores, título que ostentou na clandestinidade, como lhe convinha. Como relâmpago, atravessava-se no caminho das vítimas com a sua faca em riste, roubava-lhe todas as posses e empurrava-as para a morte. Rezam relatos da época: “Grande foi o número de pessoas a que deu este género de morte, pois raro era o dia em que não apareciam mortos vários indivíduos que por ali transitavam. Chegava a parecer impossível que tantas mortes fossem obra do desespero humano e que tantas pessoas procurassem o mesmo sítio para pôr termo à vida”.

Depois de condenado à morte e executado em praça pública, a cabeça de Diogo Alves foi guardada para estudar a origem da sua malvadez. Ainda se encontra na Faculdade de Medicina de Lisboa, no setor de Anatomia-Patológica, do Hospital de Santa Maria. © Créditos: Céu Guarda

Nos autos dos distritos de polícia, circulavam apenas descrições dos muitos “suicídios” que ocorriam no aqueduto, em quantidade tão explícita que começava a levantar “fortes suspeitas no espírito público de que algum feroz salteador se refugiava no aqueduto”. As entradas da galeria principal do aqueduto, por onde se fazia o trânsito entre a cidade e os arrabaldes, eram fortemente vigiadas. Ninguém pensou que o mal estava dentro dos seus próprios arcos. O tema andou de voz em voz, dando forma a um nebuloso mistério que, no terreno fértil e esponjoso da ignorância que aprisionava Lisboa, ameaçava mitificar. Fosse como fosse, as atenções estavam ali concentradas.

Nos relatos tardios das forças policiais lisboetas, entre 1836 e meados do ano seguinte, mais de uma centena de pessoas – o número, como quase tudo, era inexacto -, encontraram a morte na longa queda do arco central do aqueduto, 76 destas foram atribuídas a Diogo Alves, que passeava pelas ruas a sua impunidade. Durante o período mais intenso deste assassino em série, que se arrisca a ser o mais prolífero de todos os tempos, sempre tão desprezado pela criminologia, foi preciso um acaso para chamar a atenção da polícia. O jardineiro da Infanta D. Isabel Maria, que todas as noites costumava ir de Lisboa a Benfica pela estrada dos Arcos, travou conhecimento com Diogo Alves enquanto se libertava de tudo o que tinha, pouco antes de ser testada a sua vocação para Ícaro. As ossadas da vítima, dispostas em puzzle, testemunharam somente a violência do impacto.

O mesmo não aconteceu com a única testemunha que sobreviveu a um encontro com Diogo Alves, que era nem mais que o criado da Infanta sem jardineiro. Conhecia pessoalmente o defunto. E, talvez por isso, precaveu-se o criado quando meses depois teve de fazer a estrada dos Arcos, por causa da pressa que levava. Ao avistá-lo, Diogo Alves atirou-lhe o “modus operandi”, saindo ao seu encontro com uma faca em punho, que dispensava palavras, mas não prescindia da totalidade das suas posses. O criado percebeu. Gentilmente levou as mãos às algibeiras, de onde irrompeu uma pistola apontada ao peito do assaltante. Cara a cara com Diogo Alves, nem a pistola lhe livrou o medo. O criado recuou da sua presença, gritando à desgarrada que o acudissem. Diogo aproveitou para recuar também, devolvendo-se à escuridão.

Refeito, na manhã seguinte o criado foi direito ao Segundo Distrito de Polícia, reclamar o seu estatuto de herói e lavrar em auto a ocorrência. Desde esse dia, as respectivas autoridades passaram a procurar um indivíduo perigoso, que andava por aí incógnito entre os milhares de indivíduos perigosos já procurados, possivelmente galego, com esta fisionomia, gentileza do servo da Infanta: “Estatura alta, rosto redondo, cabelo e sobrolho pretos, olhos pardos, bexigoso”. Salvo um reencontro imediato com o criado, Diogo Alves não tinha nada a temer. Aliás, já nem sabia como.

Nem com o vinho Diogo Alves era de confissões. Não lhe pesava um único assalto, uma única morte na consciência. À paisana no turbilhão, a vida corria-lhe bem. E, para todos os efeitos era agora um taberneiro, estabelecido na rua de Arroios. Por todos as partes da cidade onde havia criminosos, Diogo sentia-se em casa. Sob o signo da amizade, que não era um bem de consumo, estabeleceu uma rede de informações, de homens polivalentes no crime, que sem saber estavam ao seu serviço, que haviam de dar para o que viesse.

Naquele exercício de poder discricionário de vida e morte, que o atraia irresistivelmente, o facínora descobrira a sua verdadeira vocação. Transformara-se num animal de sangue frio, o mais temido daquela selva, indisposto a compromissos com as leis de Deus e com as regras dos homens, um assassino competentíssimo que nenhuma das suas máscaras de cordeiro conseguia já disfarçar. Coisas preocupavam-no, contudo. Mesmo com a preciosa chave-falsa do aqueduto, aconselhava-lhe a prudência que expandisse os seus crimes para outro local. Para cúmulo, a estrada dos Arcos caira na mais estranha ambivalência de já não ser segura.

Continua na próxima semana.

(Autor escreve ao abrigo do antigo acordo ortográfico.)