DGS. Broa de milho não deve ser consumida em certas zonas de Portugal

Mais de 180 pessoas, em quatro distritos do país, sofreram uma intoxicação alimentar depois de terem consumido este produto.

A Direção-Geral da Saúde (DGS) recomenda à população em Portugal que não consuma broa de milho em quatro distritos do país, depois de, nas últimas semanas, terem sido detetados 187 casos suspeitos de intoxicação alimentar associados ao consumo deste produto em certas regiões do país.

A recomendação da DGS aplica-se aos distritos de Leiria (Pombal, Ansião, Leiria, Marinha Grande, Pedrógão Grande), Santarém (Ourém), Coimbra (Figueira da Foz, Condeixa-a-Nova e Coimbra) e Aveiro (Ílhavo, Vagos).

"A Direção-Geral da Saúde (DGS) e a Autoridade de Segurança Alimentar e Económica (ASAE) implementaram todas as medidas definidas para conter esta toxinfeção [doença infeciosa ou tóxica que afeta dois ou mais indivíduos, causada pelo consumo alimentos ou água contaminados por microrganismos, toxinas ou metabolitos] e investigar a sua fonte, entre as quais a realização de análises ao alimento e matérias-primas, e a inspeção de operadores económicos para identificação dos lotes de matérias-primas utilizados", diz o organismo em comunicado.

Até serem apuradas as causas, a DGS aconselha a que a população interrompa o consumo deste alimento nas áreas geográficas do país identificadas, "até que esteja concluída a investigação presentemente em curso".

Embora as investigações ainda estejam a decorrer, o organismo de Saúde Pública português afirma que foram também "implementadas medidas pelas autoridades competentes para restringir as matérias-primas utilizadas no fabrico da broa de milho que se suspeita estar envolvida", acompanhando a ocorrência de casos.

Farinhas podem estar na origem da contaminação

O organismo de Saúde Pública acrescenta que não foram identificados, até à data, casos noutros distritos ou regiões, o que "sugere uma produção e/ou distribuição regional do alimento suspeito (broa de milho) e das suas matérias-primas".

Apesar da incerteza, a DGS adianta que "foi possível determinar que os afetados tinham em comum o consumo de broa de milho produzida e distribuída nos distritos de Santarém, Leiria, Coimbra e Aveiro, pelo que a suspeita da origem da toxinfeção pode estar relacionada com a farinha usada na confeção deste alimento".

Mais de 180 casos desde final de julho

Os 187 casos de toxinfeção foram registados entre 21 de julho e 9 de agosto de 2023 e, segundo DGS, apresentavam um quadro de sintomas semelhantes entre si.

Até à passada segunda-feira, a Saúde Pública da Administração Regional de Saúde do Centro (ARSC), que abrange três dos quatro distritos identificados (Aveiro, Coimbra e Leiria) tinha identificado 136 casos.

A maioria dos casos tem sido identificada retrospetivamente, de acordo com as informações divulgadas pela ARSC, na terça-feira.

Na maioria dos casos os sintomas foram ligeiros e passaram em poucas horas, mas em 43 situações houve a necessidade de prestação de cuidados hospitalares.

Vários sintomas

Entre os principais sintomas identificados estavam secura da boca, alterações visuais, tonturas, confusão mental e diminuição da força muscular.

"Estes sintomas foram observados entre 30 minutos a 2 horas após a ingestão de alimentos", sublinha a DGS, acrescentando que, embora os sintomas sejam ligeiros e transitórios, o elevado número de situações já identificadas leva à que o consumo de broa de milho naquelas regiões seja interrompido temporariamente.

O organismo diz ainda que será emitido novo comunicado, caso se justifique, ou quando for considerado seguro poder consumir este alimento nos distritos do país referidos.