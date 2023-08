"Deus está morto". Estátua de Santo António decapitada em Torres Novas

As autoridades encontraram a estátua vandalizada e dois cartazes com as inscrições “deus está morto” e “seus pedófilos”.

Uma estátua de Santo António, em Torres Novas, foi vandalizada e "decapitada" e junto dela foram deixados cartazes com as inscrições “deus está morto” e “seus pedófilos”.

No âmbito da Jornada Mundial da Juventude, a PSP registou uma ocorrência, na rotunda de Santo António, em Torres Novas, em que a estátua de Santo António foi vandalizada, tendo-lhe sido retirada a cabeça, bem como ao menino jesus que carrega ao colo.

De acordo com a a Lusa, as autoridades encontraram junto à estátua dois cartazes com as inscrições “deus está morto” e “seus pedófilos”. Os danos foram avaliados em 13.000 euros.

Ao jornal regional, Medio Tejo, os presidentes da União de Freguesias, Pedro Morte, e da Câmara Municipal de Torres Novas, Pedro Ferreira, afirmaram estar “em choque” perante um ato “criminoso” e “inqualificável”.

O Partido Socialista (PS), que governa a autarquia também condenou o que classificou de um “ato de intolerância religiosa e contra o património do município”, acrescenta o mesmo jornal.

A PSP mobilizou, no quinto dia da JMJ, em que as celebrações decorreram no Parque Tejo e contaram com a participação de cerca de 1,5 milhões de pessoas, 3.011 polícias em cada um dos quatro turnos, incluindo os elementos da Unidade Especial da Polícia (UEP).

Segundo a PSP, os 213 elementos do Corpo de Segurança Pessoal realizaram no sábado 55 serviços, 50 dos quais a altas entidades estrangeiras.

A Jornada Mundial da Juventude, com a presença do Papa Francisco, terminou este domingo.