Dentro da cabeça do primeiro "serial killer" português

Diogo Alves, o famoso assassino do Aqueduto das Águas Livres, em Lisboa, foi talvez o primeiro “serial killer” português e um dos últimos condenados à pena de morte em Portugal. Ao salteador do Aqueduto foram atribuídas perto de uma centena de mortes. Diogo Alves foi enforcado, o seu corpo enterrado e a sua cabeça foi guardada para estudar a origem da sua malvadez. Continua preservada em formol, na Faculdade de Medicina de Lisboa, no Hospital de Santa Maria. Eis o segundo capítulo da sua história.

Share this with email

Share this with whatsapp

Share this with facebook

Share this with twitter

Nunca postos de parte os assaltos de circunstância, sempre que a oportunidade com ele se deparava, Diogo Alves concentrou-se de novo nas casas endinheiradas da cidade, desta vez para as despojar de tudo quanto valesse. E, nesta alteração técnica, começava a ver utilidade na política de parcerias, até porque o circuito de informações continuava activo nas tabernas. No final de 1837, tinha um plano brilhante em mente, que incluía Maria Gertrudes no elenco, para a actuação da sua vida. Soube Diogo que havia na Calçada da Estrela uma provecta senhora em dores de solidão, que tinha uma tenda posta no mesmo sítio onde morava, ninguém para zelar por ela. Algures na casa da velhota estava um pé-de-meia de uns bons contos de reis e mais umas pratas, segredou-lhe um hálito a vinho.

Dias depois, Antónia Maria Faustina do Ó, proprietária dos dois andares do número 36 da Calçada da Estrela, recebeu a visita de uma senhora muito simpática, que aparentava ser de bem, a ostentar jóias e um sorriso. Comprava e não regateava, o que dizia muito dela. Se não bastasse, dizia a própria ter bens, propriedades, influência. Esta senhora amabilíssima voltou no dia seguinte, e no outro, e no outro, tantos quantos foram precisos para conquistar a confiança da matrona, que já lhe rendia confidências, equacionando a hipótese de lhe arrendar o andar de cima, para cimentar a excelente companhia que faziam uma à outra.

Para o andar de cima, mudou-se então a fina senhora, Maria Gertrudes, que a senhoria não conhecia como “Parreirinha”. Certa noite, Faustina do Ó foi acordada com alguém a bater a compasso na montra da sua loja. Que desculpasse a senhora tal incómodo, era o marido da senhora de cima. Faria ela o obséquio, mais recomposta que estava do susto, de pegar no cabo de uma vassoura e bater com ele no tecto do quarto, para ver se a inquilina despertava do sono profundo em que se encontrava? Agradecia. Simpaticamente, a velhota acabou por mostrar a “Parreirinha” onde era o seu quarto, bem como a disposição dos móveis.

Algumas noites a seguir, o sono de Faustina do Ó voltaria a ser interrompido, desta vez por dois homens, que entraram pelo tecto do seu quarto, onde tinham feito uma abertura quadrangular. Diogo Alves, colocou-lhe de imediato uma mordaça, depois amarrou-a à cama, com a ajuda de Claudino Coelho, de alcunha “Pé de Dança”, barbeiro de profissão. Roubaram mil e 500 reis nessa noite, que não foi a última da dona da casa porque teve a sorte de desmaiar. Diogo Alves ainda quis voltar para lhe deitar a mão aos gasganetes, relatou mais tarde o “Pé de Dança”. Como se sabe, Diogo não tinha por hábito deixar vivas as vítimas.

De crime em crime, de plano em plano, Diogo Alves, a “Parreirinha”, o “Pé de Dança” e outros que ocasionalmente se juntavam à companhia, correram nisto mais de um ano, caminhando com informações seguras, para o golpe mais auspicioso, também o mais sangrento de Diogo Alves, congeminado num celeiro da Praça da Alegria, onde trabalhava António Martins nas funções de caixeiro, que por isso era conhecido por Martins do “Celeiro”, amigo do peito. O “Celeiro” tinha um primo direito, que se chamava Manoel Alves, que era criado de servir em casa de um afamado médico de Lisboa, senhor de riqueza indiscutível, que morava na rua do Alecrim, n.º 36, com frente para a rua das Flores, n.º 16. O Dr. Andrade era viúvo, mas acolheu em sua casa a família Mourão – uma viúva e as suas duas filhas -, que outrora tivera posses e casa própria e agora só tinham aquele tecto caridoso.

O diagnóstico aguçou o apetite de Diogo Alves, que com o seu amigo Martins do Celeiro decidiu oficializar este assalto. Restava vencer os escrúpulos do criado Manuel Alves, prometer-lhe o respectivo quinhão pela sua amável cumplicidade, e reunir o resto da quadrilha: O amigo João das Pedras, de alcunha o “Enterrador”, aguadeiro do chafariz da Alegria. António Gonçalves Palhares, soldado de Infantaria n.º 7, tinha uma medalha de bom comportamento militar. Manuel Joaquim da Silva, alcunha “Beiço Rachado”, soldado, desertor da companhia da Infantaria n.º 10. José Manoel Lopes, guarda-barreira. Cosme d´Araújo, aguadeiro do chafariz das Necessidades. Fernando Balea, criado de servir. João Maria, arameiro e cabo de polícia. Estava tudo dito.

Diogo Alves é talvez o assassino em série mais mortífero de todos os tempos. © Créditos: Céu Guarda

Com Martins do “Celeiro”, Diogo Alves armou a cilada ao criado do Dr. Pedro d´Andrade, convocando-o para uma reunião de comes e bebes no seu escritório, a taberna da rua de Arroios. Em pouca pipa, tínhamos cúmplice. O plano: Manoel Alves deveria avisar do melhor dia para o assalto. Na noite prevista, devia dar sinal para o bando entrar em casa, cortando as cordas da campainha da casa. No entretanto, devia reunir outras informações importantes: onde estavam o cofre, as pratas, o ouro e tudo mais de valioso. O criado só queria uma promessa de Diogo Alves: que este não derramasse sangue na casa. Que não fosse por isso. Prometido.

A assembleia-magna, que reuniu todo o bando, teve lugar num casebre no Largo do Andaluz, onde ficou decidido o grande golpe para a noite de 21 de Setembro de 1839. Em cima da hora, a operação teve de ser cancelada. José das Pedras – o “Enterrador”, que era elemento imprescindível, estava demasiado embriagado. 23 de Setembro, segunda tentativa de assalto cancelada. Tinha chegado uma sege a casa do Dr. Andrade. Um desconhecido, que teimava em não sair até altas horas.

Na tarde de 26 de Setembro, luz-verde. O criado Manoel Alves informou que o médico seu amo ia passar uns dias a Carcavelos, à propriedade de um amigo. A ocasião só não era perfeita porque Diogo Alves tinha já feitos planos para a morte do médico, da viúva e das suas filhas. Nessa noite, Diogo estava na sua casa de Arroios com a Parreirinha e com a sua filha, a preparar as bolas de cordel que iam tapar a boca das vítimas, os lenços para as mordaças, a faca, uma pistola, tipo mosquete, que pedira emprestada a troco de uma peça, e um pé-de-cabra para o “Enterrador”, que havia de estar a chegar. Maria Gertrudes, que estava a par do assunto da noite, teve mau presságio no instante em que Diogo Alves saía com o sócio. “Vejam lá o que fazem?! – atirou. Sem olhar para trás, Diogo deixou-lhe isto: “Durma, que nós havemos de voltar bem”.

Finalmente, tudo a postos à porta da casa do doutor. O grupo, todavia, encontrava-se desfalcado. Cosme de Araújo e Fernando Balea tinham faltado à chamada. Como previsto, o Dr. Andrade não estava. Porém, havia uma coincidência a registar. O criado da casa – Manoel Alves – correu a avisar os cúmplices de uma alteração de última hora. Tinha chegado há pouco, para azar dele próprio, o filho de Maria da Conceição Corrêa Mourão, irmão de Emília e Vicência. José Elias era soldado mancebo, estava há meses no mar, vinha matar saudades. Depois de deixar o aviso, Manoel Alves foi buscar mais um prato e talhares para pôr na mesa. Deixou que a reunião de família se acomodasse para a janta, depois tratou de cortar as cordas da campainha, desceu para abrir a porta aos assaltantes ansiosos, que entraram descalços, directos para um quarto, por baixo das escadas.

António Palhares, que era soldado experiente, ficou de dominar o mancebo. O Pancada, o Enterrador e o Beiço Rachado tratariam da viúva e das crianças. Instantes depois a família Corrêa Mourão apanhava o último susto das suas vidas. Palhares encontrou resistência num mancebo que agia por instinto com uma faca de mesa na mão. Ainda conseguiu ferir o assaltante no rosto, injectando-lhe ira. O soldado Palhares, do exército de Diogo Alves, fez no jovem uma ferida de três polegadas. Mas, como isso não fora suficiente para o matar, chamou o especialista. Diogo Alves respondeu prontamente. Colocou uma mordaça no mancebo, depois quebrou-lhe as fontes com a sua pistola.

Na confusão, a mais nova das meninas, que conseguira breve refúgio atrás da mobília, decidiu correr a abrir a janela, para gritar por socorro, coisa que a sua mãe fazia às mãos do Enterrador. Graças ao Pé de Dança, a outra jovem já estava dominada, caída sob a mesa de jantar, onde também tinha mergulhado o sangue do seu irmão. De soslaio, Diogo Alves percebeu os intentos da menina e correu para ela. Vicência foi atirada para o chão. Diogo Alves apoiou os joelhos no seu peito, colocou-lhe na boca a bola de cordel, com que se entretivera horas antes, depois a mordaça. De seguida, fez o mesmo à mãe, depois à outra filha. Depois, fez-lhes o que já tinha feito ao rapaz.

Os quatro cadáveres foram encontrados todos dispostos da mesma maneira: tinham os pés atados às mãos, bolas de cordel na boca, mordaça, as fontes partidas. De asfixia ou da pancada, morreram todos às mãos de Diogo Alves.

Os quatro cadáveres foram encontrados todos dispostos da mesma maneira: tinham os pés atados às mãos, bolas de cordel na boca, mordaça, as fontes partidas. De asfixia ou da pancada, morreram todos às mãos de Diogo Alves. O seu preço: cinco contos de reis, sete facas de prata, 31 garfos, 30 colheres de sopa, três conchas de tirar sopa, dois tachos de tirar arroz, 16 colheres de chá, a mesma quantidade de colheres de deitar açúcar, um castiçal e um medalhão oferecido em tempos na cidade do Porto ao Dr. Andrade. Os ladrões separaram-se. Diogo Alves levou o dinheiro, Martins do Celeiro encarregava-se de esconder as pratas. O criado Manoel Alves, em pânico, fugiu com eles. Mais tarde, transformar-se-ia num problema.

Lisboa tremeu de terror na violência destes crimes. Diogo Alves, no dia seguinte, acordou cedo. Ao passar pela Praça da Alegria, cruzou-se com Cosme d´Araújo, que se escapara ao assalto, chamando-lhe a atenção para o seguinte: “Se aqui tivesse uma faca havia de te matar, canalha”. Cosme disse-lhe que se atrasou. E, a propósito, já estava atrasado. Chegou ao estabelecimento de Martins Celeiro, para um ponto de situação. Tinham de pagar quanto antes o seu quinhão ao criado assustado, não fosse ele começar a bater com a língua nos dentes. Celeiro disse que tinha escondido o primo na sua casa da rua do Telhal. Manoel Alves recebeu o seu quinhão de bom grado, mas começou a manifestar sinais evidentes de arrependimento. E isso não era bom para ele.

Da mesma forma que o tinham atraído para o estatuto de cúmplice, Diogo Alves e Martins do Celeiro usaram do mesmo expediente para que ele fosse à casa de Diogo em Arroios, para lhe encontrar guarida nova, pois era o único homem procurado do grupo e não convinha ficar-se muito tempo no mesmo sítio. Nervoso, Manoel Alves acedeu. Que se animasse, a Parreirinha ia cozinhar. Quando chegaram, já o Enterrador estava à espera deles para a merenda. Manoel Alves comeu e bebeu quanto pôde. Quando deu por ele, já não podia.

Diogo disse-lhe que fossem descansar um bocado, no sítio onde ia dormir o criado. Martins do Celeiro, o Enterrador, Diogo Alves e o criado – a quem também chamavam o Mágico -, entraram no quarto. E alguém não saiu de lá com vida. O criado, claro, nem percebeu o que lhe destinaram os falsos amigos e o primo. Não teve tempo sequer para pensar, com uma picareta espetada na cabeça, que Diogo Alves retirou em jorros de sangue. O trio decidiu enterrar o corpo ali mesmo. E tinham a pessoa certa para isso. O Enterrador, porém, debatia-se com dificuldades de espaço para a cova no minúsculo pátio da casa. Diogo Alves ofereceu-lhe solução: cortavam-se as pernas. Assim desceu o servo à terra, depois coberta com calçada, para disfarçar o que o cheiro denunciava.

E a vida seguiu, sob a sua lei mais exigente, a deslizar em cima do fio de uma navalha. Diogo Alves era o mais temerário, mas sabia que aquele crime não fora como os outros. A cidade não estava refeita do choque. Exigiam-se cabeças para vingar “a hedionda monstruosidade” da Rua do Alecrim. Celeiro, depois do estranho desaparecimento do seu primo, andava mais tranquilo. Diogo começava a desconfiar que os seus parceiros falassem demais, expondo-o. Quanto ao resto, tudo na mesma. E para prová-lo, alguém chegou à taberna de Arroios para comunicar a Diogo uma triste notícia: João das Pedras – o seu amigo “Enterrador” -, em que ele depositava rara confiança, tinha sido preso na noite anterior, passados que eram coisa de dois meses do crime.

O Enterrador fora apanhado em flagrante dentro de uma casa abastada da cidade. Cercado pela polícia, não ofereceu resistência. Martins do Celeiro entrou em pânico. Dia sim, dia não, enviava cartas para a Cadeia do Limoeiro, onde João das Pedras ficou hóspede, aconselhando-o a manter a calma e a boca devidamente fechada. Tantas missivas chamaram a atenção do carcereiro, o que este transmitiu à polícia e esta, por sua vez, ao juiz.

Em dias, o Enterrador começou a fornecer pistas sobre Diogo Alves, sobre a morte do criado do Dr. Andrade, sobre os crimes na sua casa. Um mês depois, Diogo Alves seria surpreendido, quando um batalhão de oficiais de justiça lhe entraram por causa, indo directos ao sítios onde estavam os restos mortais do criado. O galego, que era pérfido, mas não era parvo, percebeu logo. A sua Parreirinha também, que se lembrava perfeitamente de lhe ter dito ao sair para ter cuidado com o que fazia na noite dos crimes. Maria Conceição, sua filha de 11 anos, essa, para espanto de todos, lembrava-se de tudo e mais alguma coisa. A mãe e o padrasto seguiram para o cadafalso, onde se juntariam aos outros nove réus. A Cadeia do Limoeiro era uma espécie de micro-Lisboa, amostra perfeita de certas zonas da cidade. Local impróprio para menores inocentes. A filha da Parreirinha foi entregue a uma casa de recolhimento na rua da Rosa. Tinha memória de elefante e olhar fotográfico, como se provou durante o julgamento, em Março de 1840.

O julgamento, realizado no antigo Convento do Carmo, transformou-se num autêntico circo de povo sedento de sangue, de vingança, curiosos de ver a cara do monstro Diogo Alves, agora que achava por certo ser ele o responsável pelas incontáveis mortes do Aqueduto das Águas Livres. “Os presos tinham vindo de madrugada para o local das sessões do júri, em Lisboa, em cujas avenidas começou logo a reunir-se grande afluência de espectadores”, descreve o relato da primeira sessão de julgamento, que durou 24 horas.

O espectáculo estava, portanto, montado. Mas o “artista” principal havia de desiludir: “Como se chama? Diogo Alves. O seu estado? Solteiro. Idade? 29 para 30 anos. Em que se ocupava quando foi preso? Era estabelecido. Que sorte de estabelecimento? Tinha cassa de povo, cassa de benda, binho e comer, na rua Direita de Arroios”. Adiante: “Todas as circunstâncias descobertas pela justiça provam que você é o primeiro cúmplice das mortes e do roubo aqui a julgar”. Diogo negou.

O Pé de Dança já tinha confessado. O Enterrador era o “arrependido” da história. A Parreirinha embrulhou-se, nada dizendo. O soldado Palhares teve de explicar porque na noite do crime chegou tarde à caserna, a sangrar da cara. Martins do Celeiro dizia-se indisposto. Sendo assim, o juiz usou o trunfo: “Mandou chamar a menor Maria da Conceição, gerando profunda sensação e rumor na assembleia”. O juiz disse à menina que não se assustasse, “pois Diogo Alves não voltaria a passear livre por Lisboa. Que estava diante de pessoas todas mui bem dispostas a seu favor. E que falasse o mais alto que pudesse para ser bem ouvida pelos senhores jurados e pelo público. A menina pôs-se a chorar e nada respondeu”.

Depois de se mandar retirar da sala o acusado Diogo Alves, Maria da Conceição tomou coragem. E acabou por contar, em pormenor, o planeamento do crime, os momentos que o antecederam, o dia seguinte, a morte do criado, o material roubado, as relações entre os cúmplices. Certa noite em que se fingia a dormir, a menina ouviu até a sua própria mãe sugerir a Diogo Alves que a matassem, pois sabia demais. Justiça seja feita, foi Diogo que não a quis matar. Mais uma vez, “sensação na assistência”.

Que aumentou, quando trouxeram de volta Diogo Alves para o confrontar com o mais esclarecido testemunho que tivera contra si. Diogo não pediu a palavra, mas usou dela para pedir um favor ao presidente do júri. “Quer saber se o queriam matar na audiência (rumor prolongado nas galerias). Disse que ele queria que a lei o matasse se ele o merecer, mas que seja pela justiça. E que esperava que não o tivessem chamado a tribunal para o fazerem morrer às mãos do povo (agitação prolongada)”.

Ler mais:

Diogo, o primeiro "serial killer" português

Diogo Alves escutou com atenção, todo o testemunho da menina, lido em voz alta. Negou tudo. “Que não tinha nenhum conhecimento dos factos que ela contava, que nada viu e que até nem sabia do que se falava”. Diz o senhor delegado, quase a esgotar as 24 horas daquela sessão: “É inútil fazer mais perguntas ao acusado. É um réu obstinado e pertinaz no seu crime!”. Resposta: “Só digo a verdade”.

Chame-se o Enterrador, para o confrontar com a sua participação na morte do criado, tal como a menina a tinha descrito. Não foi preciso muito. Era tudo verdade. Mas esclareceu que tinha enterrado Manoel Alves, mas não tinha sido ele a matá-lo, que isso fora obra do Diogo Alves, que era o Diabo em pessoa, jurava. “Mas você quebrou-lhe as pernas? Sim senhor, não tive remédio senão cortar-lhe as pernas porque não cabia na cova (sensação prolongada). Tão certo como estas luzes estão diante de mim!”

“Que tem a dizer a isto, senhor Diogo? É tudo falso”. Mesma resposta, quando confrontado com outro crime, à velhota da Calçada da Estrela, só para concluir a sessão. “Diogo Alves, retirando-se, exclamou: “Xá vejo que se daqui a dous ou três meses apareceram por aí mais alguns crimes, posso estar certo que m´os hão-de imputar”. Não foi o caso, até porque os crimes do Aqueduto das Águas Livres não eram substância deste processo.

Diogo Alves foi condenado à morte por enforcamento. João das Pedras, António Martins, João Maria, Cosme d´Araújo, Fernando Balea, a degredo perpétuo nos presídios de Angola. Maria Gertrudes cumpriria a perpétua em Angola. Diogo Alves recorreu desta sentença ao Tribunal da Relação de Lisboa, que não só confirmou a corda que ia ter ao pescoço, como ainda revogou a decisão anterior em relação ao Martins do Celeiro e ao seu amigo Enterrador: “Condenam-se os réus António Martins e João das Pedras a que morram na forca morte natural para sempre”.

Depois de condenado à morte e executado em praça pública, a cabeça de Diogo Alves foi guardada para estudar a origem da sua malvadez. Ainda se encontra na Faculdade de Medicina de Lisboa, no setor de Anatomia-Patológica, do Hospital de Santa Maria. © Créditos: Céu Guarda

O processo, de novo em recurso, subiu ao Supremo Tribunal de Justiça. Mas desta vez não sofreu alterações. Sobre a reacção que teve Diogo Alves à inevitabilidade, só um relato do carcereiro, a pouco mais de uma semana da sua execução: “A morte tem medo de mim. Mas eu não tenho medo dela”.

Talvez. Uma descrição oficial dos últimos dias deste frio assassino, a que se chamou O Supplicio de Diogo Alves, aponta para uma reconciliação: “Temos até agora visto Diogo Alves figurar como um detestável criminoso, vivendo à rédea solta, entregue aos mais horrorosos delitos, desprezando todas as leis mais sagradas – tanto divinas, como humanas. Agora, porém, vamos vê-lo já sentenciado ultimamente do Supremo Tribunal de Justiça. Pelo acórdão de 12 de Fevereiro de 1841, com o seu cúmplice António Martins Celeiro. Já desenganados inteiramente de todas as esperanças deste mundo, destinados a uma certíssima morte, apartados do número dos mais presos, São Diogo Alves e Celeiro conduzidos ao Oratório.

O silêncio mais pavoroso reina neste lugar. Um altar onde se mostra o Sagrado Transumpto do Salvador do Mundo, alumiado por seis velas de cera, infunde o mais profundo respeito no coração do homem religioso. O Livro dos Santos Evangelhos, a caldeirinha de água benta e todos os objectos sagrados ali se mostram. Este lugar é terrível e venerável. É aqui a casa de Deus, é aqui a porta do céu, é neste lugar que somente o homem reconhece os seus erros, e é só aqui que ainda pode obter de Deus a consolação que os homens não podem conceder. Aqui desaparece tudo o que é mundano, os cofres da Misericórdia Divina patenteiam-se, os crimes são riscados no Livro do Eterno se o culpado paga seus delitos com as lágrimas de verdadeira contrição. Vejamos se Diogo Alves soube aproveitar instantes tão preciosos que uma vez perdidos jamais podem ser recuperados:

Na quarta-feira, 17 de Fevereiro, das nove horas para as dez da manhã, entraram os infelizes no Oratório. A mais cruel indisposição entre um e outro se manifestou. Um não queria nem ao menos ver o outro. Mas este ódio antes de um quarto de hora cessou inteiramente pelas maneiras indirectas com que foram exortados pelo digno ministro da religião, o senhor padre Gregório de Salles Pinto. Nesta ocasião logo os padecentes pediram confissão, mas que havia de ter lugar na tarde ou na noite daquele dia, o que produziu os mais prodigiosos efeitos. Concluído o terço, o Celeiro se retirou levado em braços para a cama. Diogo Alves, quase no mesmo estado, fez o mesmo.

Soam as dez para as onze horas, é tempo de abrir o fundo do coração e manifestar ao Senhor os delitos cometidos. Ambos os davids se prostam na presença de Deus. Sentado na cama e no maior desfalecimento começou Diogo Alves a sua confissão diante do Altíssimo, narrando as suas culpas aos ouvidos do dito senhor padre Salles, o Celeiro aos do senhor prior do Marvão. Depois desta primeira confissão, dormiram todo o resto da noite muito tranquilos. Pela manhã acabaram de se confessar. Antes de assistirem ao Santo Sacrifício da missa, em que receberam a Divina Eucaristia pela mão do senhor prior do Marvão, pediram um ao outro reciprocamente e com toda a humildade perdão. No fim, deram graças ao Senhor e se retiraram, ficando, porém, o Celeiro de cama, muito desfalecido o resto do dia e a noite de quinta-feira. Diogo Alves se conservava uma vezes deitado outras de pé. Na mesma noite de quinta-feira, foi o Celeiro atacado por uma convulsão nervosa e Diogo Alves se achava com grande febre.

Já o derradeiro dia de vida destes homens tinha nascido para ainda pela última vez encararem a face do astro do dia. Este era o dia de sexta-feira, dia do Suplício. Das nove horas para as dez da manhã se lhe vestiram as terríveis alvas e se lhe lançaram as cordas. Enfim, chegou-se ao lanço mais penoso depois da forca. Mas eles se conservaram na maior tranquilidade de espírito, sendo exortados nesta tremenda ocasião pelos ministros da Santa Igreja, sendo muito esforçado neste ponto o dito senhor padre Salles. Já amortalhados assistiram a última vez ao Santo Sacrifício dos Nossos Altares, mas por estarem muito desfalecidos se conservaram sentados. No fim da missa houve uma prática feita pelo senhor prior do Marvão. Sendo pouco mais ou menos meio-dia, saíram do Limoeiro para o Patíbulo. Desde as sete da manhã desse dia o povo se começara a juntar no adro da Sé, de Santo António, e por toda a parte por onde a pompa fúnebre devia passar, sendo em tão grande número que é coisa impossível referir-se.

Aparece Diogo Alves e o Celeiro finalmente. Saindo da cadeia todos fitam neles os olhos, principalmente no primeiro. Um forte esquadrão de cavalaria da Guarda Municipal, como também um grande piquete de Infantaria os precedem. Os eclesiásticos a seus lados vão entornando em suas almas as mais doces consolações espirituais, diante deles vão uma Devotíssima Imagem de Jesus Cristo Crucificado, o Painel da Misericórdia, os Irmãos desta Santa Casa e uma lúgubre campainha com o seu toque de morte. Compassado dá mais horror a este quadro horroroso. Chegando à Igreja de Santa Maria Madalena, fez o senhor prior do Marvão uma prática de padecente, lembrando-lhes a conversão daquela mulher pecaminosa e animando-os a implorarem o auxílio do Senhor Jesus dos Perdões, que nesta Igreja se venera, tendo a irmandade o cuidado de alumiar em tais ocasiões a Santa Imagem.

Daqui seguiram caminho ao Terreiro do Paço. E, mesmo na esquina da rua da Prata, lugar onde já se haviam convertido os impenitentes António Bento, justiçado a 25 de Outubro de 1839, e o Palhares, sócio de Diogo Alves, a 11 de Dezembro de 1840. Deste lugar, seguindo até ao Cais do Tojo, onde se executam os criminosos, nada sucedeu digno de se contar, conservando-se os padecentes nas melhores disposições.

A caminho do cemitério público do Alto de São João, consta que a multidão “arremessou pedras sobre os corpos dos miseráveis, quando mesmo haviam descido à habitação dos mortos”. Seria o último condenado à morte em Portugal, que aprovou a abolição da pena capital em 1852 e a ratificou em no primeiro dia de Julho de 1867.

No lugar do Suplício, o senhor padre Machado, capelão da Santa Casa da Misericórdia, pronunciou um veemente discurso, que ambos escutaram com o mais profundo respeito. Celeiro pendia já no Patíbulo, estando Diogo Alves sentado na escada da forca, havendo-se antes de subir reconciliado. Depois do discurso ouvido com toda a serenidade, o algoz lhe cobriu o rosto. E o arrojou da escada e deste mundo”. A caminho do cemitério público do Alto de São João, consta que a multidão “arremessou pedras sobre os corpos dos miseráveis, quando mesmo haviam descido à habitação dos mortos”. Seria o último condenado à morte em Portugal, que aprovou a abolição da pena capital em 1852 e a ratificou em no primeiro dia de Julho de 1867.

No fim, o suplício de Diogo Alves, não acabara. Intrigados pela perfídia da sua vida, cientistas da então Escola Médico-Cirúrgica de Lisboa, deceparam-no, levando em formol a sua cabeça, para com ela conduzir estudos de Frenologia, no ramo primário das neurociências, que determinassem a “origem da sua pura malvadez”. O cérebro seria retirado do crânio, as suas dimensões seriam analisadas ao ínfimo por vultos teóricos do localizacionismo cerebral, à procura de estabelecer relação entre o tamanho do cérebro e o comportamento de Diogo Alves. Nada encontraram os neuro-vasculhadores, regressando o cérebro ao seu invólucro, este à solução de formol. A cabeça de Diogo Alves está hoje em cima de um armário de alumínio, tipo escritório, na Faculdade de Medicina de Lisboa, Hospital de Santa Maria, perdido na mobília da Anatomia-Patológica.

A origem da sua malvadez? 1810. Bispado de Lugo, Freguesia de Santa Gertrudes, Reino da Galiza. Onde Anselmo e Rosa morreram de velhice. À espera de uma promessa que não se cumpriu.

Leia o primeiro capítulo da reportagem aqui.

(Autor escreve ao abrigo do antigo acordo ortográfico.)