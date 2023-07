Como o Hospital de Santa Maria os obrigou a viver na escuridão

Já passaram 14 anos depois do caso dos “cegos de Santa Maria”. Seis pessoas ficaram com cegueira total ou parcial na sequência de intervenções cirúrgicas neste hospital. Duas das seis vítimas já faleceram. Os que vivem, tiveram de aprender a viver num pesadelo, totalmente dependentes, na escuridão. A digerir uma revolta que não os abandona, tal como eles se sentem abandonados. Os dois arguidos deste processo foram absolvidos. Nunca se determinou a origem da sua cegueira.

Share this with email

Share this with whatsapp

Share this with facebook

Share this with twitter

No dia 17 de Julho, cumprem-se 14 anos desde que a vida se tornou no mais escuro dos pesadelos, a tactear o vazio e as coisas, sem autonomia possível, sem uma gota de alegria, uma sombra de cor. Seis pessoas foram arrancadas da normalidade das suas vidas. De um dia para o outro, eles eram os “cegos de Santa Maria”, como ficou para sempre conhecido este estranho caso, que os condenou à cegueira total ou parcial, mas que absolveu os arguidos num dos processos mais mediáticos dos últimos anos, que a eles serviu de pouco, tal como as indemnizações que receberam antes mesmo do julgamento deste processo, que foi engrossando em camadas de complexidade, saltitando instâncias, de recurso em recurso, até à absolvição final. Em 2015, o Tribunal da Relação de Lisboa negou provimento ao recurso do Ministério Público e confirmou a absolvição dos dois arguidos deste processo: um farmacêutico e uma técnica de farmácia do Hospital de Santa Maria.

Das seis vítimas, duas (as mais idosas) faleceram entretanto. Aos outros, o que resta é uma longa e dura reaprendizagem, uma imensa solidão, que sucedeu à revolta. Uma dor profunda, de perda, como se aquele dia os tivessem deixado órfãos de si mesmos. Da vida que tinham, do anonimato doce de quotidianos perdidos, já só restam as memórias.

A memória, é a sua visão. O tempo deixou-os entregues de novo ao esquecimento. Já não são um caso, são só eles, entregues a si próprios. Na escuridão da condição humana.

Maria Antónia Martins está cega do olho direito. Há uns tempos, quando nos recebeu em sua casa, em Vendas Novas, distrito de Évora, no olho esquerdo já só tinha vagos esquissos de coisas e de gente. Sombras. “Estes anos têm sido de sombras, nada mais”.

Se houvesse um medicamento para lhe apagar estes anos, ela tomava-o sem hesitar, coisa que não faz com nenhum outro. Sempre que tem de tomar um fármaco, há um pânico que a invade. O mesmo acontece quando tem de regressar todos os meses ao Hospital de Santa Maria, para tratamentos. “De cada vez que lá chego, tenho uma sensação muito, muito estranha”. E ambígua. Por um lado, explicava, gostava muito do seu médico, que sempre a tinha tratado bem. Por outro, “mal me aproximo do Hospital de Santa Maria, começo logo a tremer. A pensar no que me aconteceu. Uma ansiedade terrível. Uma espécie de pânico, impossível de controlar”.

No dia 17 de Julho de 2009, seis doentes de oftalmologia do Hospital de Santa Maria ficaram total ou parcialmente cegos. Sofriam todos do mesmo: “degenerescência macular da idade”. Todos receberam uma injecção intraocular, que era suposto conter um princípio activo, de nome comercial bevacizumab, vulgarmente designado Avastin. Américo Palhota ficou cego do olho esquerdo. António Correia, cego do olho direito. Maria da Silva Marques, cega do olho esquerdo. Maria Antónia Martins, cega do olho direito. Maria das Dores Rodrigues, cegou totalmente. O mesmo acontecendo a Walter Lago Bom, o mais novo dos doentes.

Apesar de sermos todos doentes do mesmo serviço, a verdade é que não nos conhecíamos até então. Fomos unidos pela desgraça. Maria Antónia Martins

“Apesar de sermos todos doentes do mesmo serviço, a verdade é que não nos conhecíamos até então. Fomos unidos pela desgraça”, recordava Maria Antónia Martins, na companhia do seu marido, que teve de aprender a ser cuidador a tempo inteiro. Todas as vítimas ficaram dependentes de terceiros. Nesse tempo, por entre o desespero e a revolta, só encontraram algum conforto uns nos noutros, sendo vítimas do mesmo. A cegueira uniu-os, momentaneamente.

Mas, passada a tempestade, a vida afastou-os de novo. “Não mantivemos contacto. Cada um de nós vive o drama à sua maneira. E, cada um à sua maneira, estamos todos isolados. Isolados do mundo e das pessoas”. E, no entanto, naqueles dias debutantes de cegueira, em que eles se transformariam num caso de polícia, parecia que o mundo inteiro andava à sua procura, para lhes extrair os sentimentos.

O caso invadiu o espaço mediático. Quanto mais perguntas se faziam, mais ficavam sem resposta. Às insistências da comunicação social, sucediam-se os múltiplos desdobramentos hierárquicos, as escalas de responsabilidade. O que mais se ouvia, depois dos formais preâmbulos de lamentação, eram os “não faço comentários”, os “vamos aguardar com a serenidade”, os “estamos a fazer tudo o que é possível”, o “há que apurar responsabilidades”, anunciados sempre com o ar grave e pesaroso que a circunstância exigia, deixando para a opinião pública a mensagem subliminar de que jamais a culpa havia de morrer solteira.

A administração do Hospital de Santa Maria instaurou um inquérito interno. Os trâmites legais entraram nos seus carris. Entre as declarações e os comunicados oficiais, mais ou menos vagos, as afirmações assustadas dos doentes e dos seus familiares, e a sua crescente indignação, duas hipóteses se sintetizaram para o mistério. A mais óbvia era uma troca de medicamentos. A segunda, mais complexa, alojava-se num contexto economicista da realidade: à data dos acontecimentos, cada ampola de Avastin custava cerca de mil euros. Cada gota devia ser tratada como uma preciosidade, através do sistema de aliquotas, que consistia em preservar todas as sobras de Avastin em pequenas seringas para utilização futura. Como mais tarde se concluiu, com uma cruel dose de La Palisse, o sistema era objectivamente subjectivo. Ou seja: “potenciador de erro humano”. Não só potenciava a hipótese de uma troca de medicamentos, como a possibilidade de contágio dos fármacos preservados.

A Polícia Judiciária, chamada ao Hospital de Santa Maria mal o caso se revelou, investigava. A passos largos, o Ministério Público dava substância à tese da troca de medicamentos. No processo judicial que se sucedeu, seriam acusados Hugo Dourado, farmacêutico, e Sónia Baptista, técnica de farmácia do Hospital de Santa Maria, cada um acusado de seis crimes de ofensa à integridade física por negligência.

Hospital de Santa Maria, em Lisboa. © Créditos: MÁRIO CRUZ/LUSA

A 25 de Agosto de 2009, pouco mais de um mês depois dos acontecimentos, foi criada uma Comissão de Acompanhamento ao caso dos cegos de Santa Maria, presidida pelo então juiz desembargador Eurico dos Reis. Caso raro: o processo de “arbitragem voluntária” foi mais célere que o processo judicial em curso. Os doentes seriam todos indemnizados em 2010. As indemnizações, calculadas com base nas idades de cada um dos doentes e na extensão dos danos, variaram entre os 26 mil e os 246 mil euros atribuídos a Walter Lago Bom, que recebeu a maior indemnização de sempre em Portugal por acidentes ocorridos no Serviço Nacional de Saúde.

Em Junho de 2013, os dois arguidos no processo são absolvidos pelo tribunal de primeira instância, que considerou não ter havido negligência neste caso, assim como não deu por provadas as causas de contaminação no fármaco utilizado nas intervenções cirúrgicas aos doentes. No acórdão, confirmado em Novembro de 2014, considera-se “não ter havido negligência dos arguidos”, admitindo que eram diversas e indetermináveis as “causas de contágio do fármaco. Por essas e outras razões, juntando-se a estas o facto de “existirem muitas variáveis no processo e opiniões diferentes de médicos e técnicos”. Esgotadas todas as diligências, o que sobrou foi isto: “não foi possível determinar a origem da cegueira dos doentes”. Nunca será.

Vidas na escuridão

Das seis vítimas, Américo Palhota e António Correia, que eram também os mais idosos, faleceram entretanto. Maria José da Silva Marques, mesmo durante o calor dos acontecimentos, sempre optou pelo silêncio. Nem a própria, nem a família fizeram até hoje quaisquer declarações públicas. Hoje, mais que nunca, desejam permanecer assim. Maria José da Silva Marques recebeu a mais baixa das indemnizações, que pouco chegou para as contas da sua vida.

Maria das Dores Rodrigues, angolana, à data dos factos residente em Odivelas, às portas de Lisboa, estava no ramo do comércio automóvel. Mas, desde 17 de Julho de 2009, a sua vida mudou sem retorno. Totalmente cega, a viver num apartamento minúsculo com a “comadre” Rosalinda Malesso, com a irmã e as filhas ausentes em Angola, rapidamente a sua vida se transformou num pesadelo às escuras. Há cerca de cinco anos, regressou à terra natal. Isaura, a irmã, diz que a sua maior tristeza é essa: lá viver, sem poder ver a terra onde nasceu.

Como referido, Maria Antónia Martins vive em Vendas Novas, exactamente onde vivia com o seu marido António José, que se transformou em guia, enfermeiro, cozinheiro, faxineiro, dono de casa. Ele trabalhou durante quase três décadas numa fábrica da FIAT nas redondezas. Sempre desconfiou que os dias da reforma teriam uma certa rotina, uma certa nostalgia, mas não uma tristeza como esta. Desde que regressou a casa, pouco mais de mês após o dia mais negro da sua vida, quando Vendas Novas se encheu de gente, de jornalistas e directos de TV à sua porta, Maria Antónia dependia dele para quase tudo, já que a filha do casal, com vida e trabalho para os lados de Lisboa, não conseguia partilhar esses cuidados.

Nunca esperei que fosse o tratamento que me cegasse. Maria Antónia Martins

A vida deste casal transformou-se numa longa reaprendizagem. Antes do dia 17 de Julho de 2009, Maria Antónia já era presença regular no Hospital de Santa Maria. Cerca de um ano antes, tinha sido submetida a uma cirurgia ao coração. Na circunstância, era a sua condição de diabética a mais preocupante, pois estava a roubar-lhe a visão. “Nunca esperei que fosse o tratamento que me cegasse”, disse. Por muito tempo que passe, não é possível esquecer a intensidade das dores que trouxe para casa nesse tal dia. “Tinham-me dito que o tratamento não causava dores, mas estas eram insuportáveis”. Julgando que uma noite de sono lhe traria uma manhã mais amena, tomou dois comprimidos para dormir e dormiu. Mas acordou como se tinha deitado: “Era como se me estivessem a pôr brasas no olho direito”. O marido transportou-a para a urgência de Santa Maria, onde lhe prescreveram compridos para as dores, sem aclarar as questões sobre a origem da suas. Pensando bem, tanto tempo passado e estas “permanecem por esclarecer”. É isso, mais do que tudo, que às vítimas não consegue amenizar a revolta.

Quando Maria Antónia Martins ficou cega do olho direito, o seu olho esquerdo não tinha mais que 25 por cento de visão. Na prática, “foi como se, de um dia para o outro, tivesse ficado totalmente cega”, recordou. Noutros tempos, era costureira. Primeiro, foi um ofício, depois uma espécie de biscate ocupacional, trabalhando sempre em casa. A costura permitia-lhe ganhar algum dinheiro extra mas, mais importante do que isso, “era um belo pretexto para ter as minhas amigas em casa”.

O fármaco administrado aos pacientes. © Créditos: DR

Com a cegueira, as coisas foram mudando. Durante um tempo, Maria Antónia ainda teve a esperança secreta que a medicina que a cegou lhe pudesse restituir a visão. “Nem imagina o quanto rezei”. Um certo dia, já faz muito tempo, ela cansou-se de rezar. A cegueira tinha-se instalado definitivamente na sua vida e, com esta, a solidão. Recordava, com aquela saudade que dói, esses tempos em que as amigas lá passavam as tardinhas com ela, a costurar os remendos da vida dos outros, como fazem comadres dignas do nome. Isso foi mudando, com o tempo. E até mesmo Maria Antónia era capaz de reconhecer que era uma coisa inevitável. Não é que as vizinhas tivessem deixado de ser suas vizinhas e as amigas suas amigas. “Foi esta cegueira que acabou por afastar-me da vida que eu tinha. Por causa da minha doença, fui-me afastando naturalmente das pessoas. E elas foram-se afastando de mim. Eu sei que elas não fizeram por mal. Foi assim”.

Há cerca de seis anos, a visão do olho esquerdo, por algum milagre que ela não sabia explicar, melhorou um pouco, mas nada que alterasse uma vírgula do seu fado, recordava Maria Antónia. Mesmo ligeiramente melhor, o olho esquerdo não lhe permitia ver quase nada. Eram só sombras. “Só sombras distantes”, silhuetas nebulosas, em contraste com a absoluta escuridão do que habita o seu lado direito. “Muitas vezes tive a esperança parva de acordar e ver qualquer coisita”. Essa esperança morreu pouco depois, quando a visão do olho esquerdo começou a deteriorar-se. Não havia muito mais a fazer, disseram-lhe. Foi como se ela tivesse de aprender mais uma vez a viver com a ausência de cores, a indefinição, os desequilíbrios, aquele anoitecer lento e contínuo. Com imensa tristeza, disse isto, com o marido a ampará-la pelo braço. “Muita gente acha que as pessoas se conseguem habituar a tudo. Não é verdade. Uma pessoa na minha condição fica limitada de muitas maneiras”.

Os cerca de 37 mil euros da indemnização que lhe atribuíram duraram pouco. “Praticamente foram gastos em contas e em medicamentos”. Desde o acontecido no Hospital de Santa Maria, com o que já vinha antes, tinha de tomar mais de trinta comprimidos por dia, “para isto e mais aquilo”. Ajudas do Estado? Zero. Reforma? Zero, por nunca ter descontado para a Segurança Social. Se não fosse a modesta reforma de António José, estariam condenados à miséria.

O marido de Maria Antónia tinha estado quase todo o tempo muito calado, a conter com toda a força o que teve de dizer, sem mais rodeios. Disse isto: “A minha mulher é muito boa pessoa. É por isso que às vezes não consegue dizer tudo quanto lhe vai na alma. Digo eu. E que fique para sempre gravado: todos deram a cara, menos os verdadeiros responsáveis”. Essa injustiça que não deixou de atormentar os seus dias ficará para sempre também. De perdoar ainda seriam capazes. De esquecer, nunca. “Durante estes anos todos, ninguém foi capaz de nos apresentar um pedido de desculpas”.

Walter Lago Bom tinha 46 anos quando lhe foi administrada a cegueira total. Era cozinheiro, trabalhava a tempo inteiro no Hotel Turim Lisboa, tinha uma vida confortável, mulher, filhos, morada em Odivelas, onde permanece. O facto de ter recebido a mais alta indemnização do historial do Serviço Nacional de Saúde em nada serviu para acalmar a revolta que guarda, como as recordações dos tempos em que era livre e dono dos seus passos. O que lhe aconteceu, “não há dinheiro que pague”. Walter Lago Bom não gosta de falar do assunto, não gosta de receber estranhos, não gosta de sair de casa, não gosta de falar do que lhe sucedeu, pois isto exige dele um esforço altíssimo, demasiadamente doloroso.

Ler mais:Hospital de Lisboa faz diagnóstico de glaucoma em segundos com inteligência artificial

Passados 14 anos, os sons funcionam como velhas polaroids, que se agitam na escuridão. Sob o efeito anestesiante do tempo, a revolta anda simplesmente adormecida. A tristeza não. A tristeza todos os dias se deita e todos os dias acorda com ele. Gorete Lago Bom, a sua mulher, deu voz à única verdade que eles aceitam: “A vida corre como Deus quer”.

(Autor escreve ao abrigo do antigo acordo ortográfico.)