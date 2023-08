Casal português deixa fortuna a instituições de solidariedade

Share this with email

Um casal de Lisboa, José Francisco Brás e Antónia Fátima Marinho Brás, que morreu sem deixar filhos, resolveu deixar a sua fortuna para ser distribuída pelos mais pobres. São várias as instituições de solidariedade social e corporações de bombeiros do país que têm beneficiado de doações em seu nome, segundo o Jornal de Notícias.

José era contabilista e tornou-se empresário, tendo "construído uma fortuna significativa", disse ao JN o advogado-testamenteiro dos beneméritos, Luís Borges Rodrigues, acrescentando que a herança "está a ser distribuída a diversas instituições que têm necessidades".

Por outro lado, o casal expressou a sua vontade em fazer chegar esta ajuda a quem dela precisasse com a maior discrição. "Eles sempre foram pessoas que viveram uma vida humilde, nada compatível com aquilo que tinham", observou o jurista.

Entre 2022 e este ano, foram oferecidas "24 ambulâncias com equipamentos de sobrevivência, como desfibriladores, ventiladores e monitores, e também equipamentos de proteção individual e botas, a 21 corporações, desde o Minho, ao Alentejo e Algarve".

Também instituições como o Centro Social João Paulo II, de apoio a pessoas com deficiência profunda, em Fátima, e as Irmãzinhas dos Pobres, em Lisboa, foram integradas no testamento do casal, que deixou ainda o andar onde sempre viveu à Santa Casa da Misericórdia de Lisboa.

Também algumas corporações de bombeiros, por exemplo em Carregal do Sal, Vila Praia de Âncora e Monção, beneficiaram de uma doação, tendo esta última recebido três viaturas e equipamentos num valor superior a 250 mil euros, segundo o presidente dos Bombeiros Voluntários de Monção.