BE quer proibir venda de casas a não residentes em Potugal, exceto emigrantes

A líder do Bloco de Esquerda (BE), Mariana Mortágua, defendeu, este domingo, ser necessário “proibir a venda de casas a não residentes”, com exceção para os emigrantes portugueses, como forma de travar os preços inflacionados da habitação em Portugal, “muito acima dos salários pagos” no país.

O BE quer “juntar quem não consegue sair de casa dos pais e quem desespera por uma casa onde caibam os filhos, quem enfrenta o despejo e quem já não sabe como pagar o crédito à habitação, quem paga a renda e fica sem nada ao final do mês e quem, por isso, pensa em emigrar”, afirmou a líder do partido na sessão de encerramento do Fórum Socialismo – a ‘rentrée’ política do BE- que decorreu no último fim de semana em Viseu.

“Não aceitamos ser expulsos das nossas cidades colonizadas por um turismo invasivo que nos reduz a figurantes e a serviçais. Pertencemos aqui, vivemos aqui, não desistimos do nosso país, não abdicamos do nosso direito a uma vida boa”, sublinhou Mariana Mortágua, perante as cerca de 400 pessoas que participaram no encontro.

Para combater aquilo que designou de "pandemia social" na habitação, a coordenadora do BE defendeu também o controlo das rendas e a redução da margem dos bancos nos juros dos créditos para compra de casa.