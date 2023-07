Banco condenado a pagar 500 mil euros a emigrante que perdera as poupanças

Logotipo do banco angolano "Banco BIC" numa agência da baixa lisboeta, 07 de janeiro de 2013. TIAGO PETINGA/LUSA © Créditos: LUSA

Parecia uma história "David contra Golias" até o Tribunal da Relação de Lisboa condenaar o Banco Bic português a pagar 500 mil euros a um operário da construção civil por este ter perdido as poupanças devido ao aconselhamento danoso de um gestor de conta da agência de Ponte de Lima.

A decisão do Tribunal da Relação revogou a sentença de primeira instância que julgou “totalmente improcedente” a ação comum movida em 2017 pelo homem que era, na altura, emigrante em França, absolvendo o banco.

100 mil euros em juros de mora

Em fevereiro último, o Tribunal da Relação deu “parcial procedência” ao recurso movido pelo cliente, atualmente a residir em Viana do Castelo, condenando o Banco BCI português a pagar-lhe 400 mil euros, acrescidos de “juros de mora à taxa legal, desde a citação, em 2014, até ao efetivo e integral pagamento”.

À Lusa, o advogado do autor da ação, Carlos Pires, “adiantou que os juros de mora representaram um montante de 100 mil euros”, adiantando que “o valor total já foi pago pelo Banco BIC, após a decisão ter transitado em julgado”.

O tribunal absolveu o banco do pagamento de “uma indemnização por danos não patrimoniais no valor de 7.500 euros, acrescida de juros de mora à taxa legal, vencidos e vincendos desde a citação até ao integral e efetivo pagamento”.

O que aconteceu?

O caso remonta a 2014. Na altura, o homem era cliente da agência de Ponte de Lima do Banco BIC, onde tinha uma conta de depósitos a prazo no valor de 400 mil euros.

O emigrante em França aplicou aquele montante em obrigações, produto bancário que lhe foi apresentado pelo seu gestor de conta, como sendo “em tudo igual a um depósito a prazo, mas com muito melhor rentabilidade e rentabilidade assegurada, com capital assegurado”.

“Foi enganado. Ao autor foram prestadas erradas informações acerca do que lhe estava a ser vendido. Caso o autor soubesse do risco que corria, atento ao demonstrado perfil conservador, não teria efetuado o negócio”, lê-se na decisão com 48 páginas.

O tribunal considerou que houve “violação grosseira dos deveres” do gestor de conta “de informação e diligência, a determinar a qualificação da sua culpa como grave”, por “ser conhecida a iliteracia financeira” do cliente.