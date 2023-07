Bactéria resistente infeta 15 bebés no Santa Maria, um morreu

Share this with email

Share this with whatsapp

Share this with facebook

Share this with twitter

O Hospital de Santa Maria esclareceu esta sexta-feira que, desde a semana passada, teve 15 bebés internados na Neonatologia colonizados com a bactéria multirresistente que obrigou a encerrar o serviço, três tiveram alta e um morreu.

No caso do óbito, fonte do hospital sublinhou que, uma vez que não há ainda resultados da autópsia, não pode ser estabelecida qualquer relação causal com a bactéria.

Nesta sexta-feira, estão internados 11 bebés colonizados com a bactéria e dois negativos.

Segundo adiantou à Lusa na quinta-feira o Centro Hospitalar Universitário Lisboa Norte (CHULN), os bebés positivos estão clinicamente estáveis e o Grupo Coordenador Local do Programa de Prevenção e Controlo de Infeções e de Resistência aos Antimicrobianos do CHULN “está a acompanhar a situação de acordo com as normas da Direção-Geral da Saúde”.

O centro hospitalar adiantou ainda que o serviço de neonatologia do hospital está encerrado para novas admissões e os bebés “não foram nem vão ser transferidos” para outros hospitais.

“A resposta nesta área é assegurada por meios internos do CHULN e através de articulação com a rede durante os procedimentos de boas práticas necessários para resolver a situação”, garantiu.

Ler mais:UNICEF alerta para ondas de calor que em Portugal afetam 94% das crianças

Na quinta-feira, em declarações à Sic Notícias, o diretor do Serviço de Neonatologia do Hospital de Santa Maria, André Graça, afirmou que a bactéria detetada no serviço é multirresistente à maioria dos antibióticos utilizados, o que causa “mais preocupação” na eventualidade de vir a ser necessário tratar uma infeção.