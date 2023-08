Arrendar casa em Lisboa? É a cidade mais cara da Europa

Share this with email

Share this with whatsapp

Share this with facebook

Share this with twitter

Não é apenas no Luxemburgo que os preços dos novos arrendamentos das casas continuam a subir. O fenómeno é comum em toda a Europa e Lisboa tornou-se a cidade mais cara para arrendar apartamentos T1, no segundo trimestre deste ano.

2.500 euros por mês é quanto custava, em média, arrendar um apartamento com um quarto (T1) na capital portuguesa, em junho, revela o índice internacional “HousingAnywhere” que analisou os preços de 64 imóveis em 23 cidades europeias.

Antes de mais, convém salientar que o Luxemburgo não consta neste índice do maior mercado online de arrendamentos urbanos para estudantes e nómadas digitais, que analisa a evolução dos preços de apartamentos T1, estúdios (ambos já mobilados) e quartos privados na Europa.

Ler mais:

O segredo de Vania que paga mil euros por uma vivenda na capital

Lisboa destronou Amesterdão no custo da renda de T1, no segundo trimestre de 2023, cidade que liderava o ranking das rendas mais caras (2.300 euros/mês) nos primeiros três meses do ano.

Se na capital dos Países Baixos o preço se manteve idêntico, ocupando agora o segundo lugar no ranking, já em Lisboa o preço médio de um T1 subiu de 2.158 euros/mês no trimestre passado para 2.500 euros/mês no 2.º trimestre.

Utrecht (1.950 euros/mês) e Paris (1.802 euros/mês) são as terceira e quarta cidades com rendas mais caras de apartamentos em junho.

Portugal com maior aumento

Lisboa não lidera apenas o ranking trimestral das rendas de apartamentos mais caras da Europa. A capital portuguesa é também a cidade europeia que sofreu a maior subida anual nas rendas de estúdios, com uma incrível subida de 70,3%, entre 2022 e 2023, e de quartos (aumento de 29,4%) revela o índice da “HousingAnywhere”.

Ler mais:

“A prestação da minha casa aumentou 700 euros num ano. Não é justo”

O preço da renda de um estúdio em Lisboa que era de 666 euros/mês no 2.º trimestre de 2022 aumentou para 1.134 euros/mês, neste 2.º trimestre de 2023. Já a renda de um quarto subiu de 425 euros/mês para 525 euros/mês, em igual período anual.

Por seu turno, o Porto foi a cidade com maior aumento anual, de 22,5% no preço dos apartamentos, indica este índice internacional.