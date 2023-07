Altice. Empresário luso-francês detido em Lisboa

Share this with email

Armando Pereira, o luso-francês cofundador da Altice, o gigante das telecomunicações, foi hoje detido em Portugal, na sequência de buscas na quinta-feira à sua residência em Vieira do Minho e à sede da Altice Portugal - antiga Portugal Telecom (PT). O empresário ficou detido em Lisboa para comparecer este sábado perante juiz para primeiro interrogatório.

A informação foi adiantada pela SIC Notícias e confirmada à Lusa por fonte judicial, que refere ainda a existência de outros dois detidos que também foram levados para o Estabelecimento Prisional anexo à Polícia Judiciária (PJ), em Lisboa.

Armando Pereira nasceu em Vieira do Minho, em 1955, e partiu a salto para França com 14 anos, onde se viria a tornar milionário. Foi como cofundador e detentor de 30% da Altice que regressou a Portugal para se tornar presidente do conselho de administração da Portugal Telecom, adquirida em 2015 pelo gigante de telecomunicações e poucos anos depois rebatizada de Altice Portugal.

Segundo o Expresso, Armando Pereira foi o responsável pela estratégia da Altice Portugal nos últimos anos, que passou pela alienação de ativos — desde antenas a metade da rede de fibra ótica e imobiliário da antiga PT - e pela cobertura do país com fibra ótica.

O empresário luso-francês deixou, entretanto, de ser acionista da Altice e já não está no conselho de administração da Altice Europa, refere o jornal. No entanto, há suspeitas de que o processo em que está envolvido tenha lesado a empresa, além do Estado português.

Estado português lesado em mais de 100 milhões de euros

O Ministério Público (MP) e a Autoridade Tributária (AT) suspeitam de que o Estado e a Altice possam ter sido lesados em mais de 100 milhões de euros, segundo uma nota hoje publicada pela Procuradoria-Geral da República.

De acordo com o Departamento Central de Investigação e Ação Penal (DCIAP), a operação desencadeada esta quinta-feira, que levou à detenção do cofundador da Altice Armando Pereira e de outras duas pessoas, contou com cerca de 90 buscas domiciliárias e não domiciliárias, entre as quais instalações de empresas e escritórios de advogados em vários pontos do país.

A Altice Portugal confirmou que foi uma das empresas alvo de buscas pelas autoridades portuguesas no âmbito da investigação em curso dirigida a indivíduos e entidades externas ao grupo.

Esta sexta-feira, o grupo Altice anunciou que "já deu início" a uma investigação interna relacionada com os processos de compras e os processos de aquisição e venda de imóveis da subsidiária portuguesa, bem como de todo o grupo.

Em causa está uma alegada “viciação do processo decisório do Grupo Altice, em sede de contratação, com práticas lesivas das próprias empresas daquele grupo e da concorrência”, que apontam para corrupção privada na forma ativa e passiva, segundo refere o DCIAP.

"As suspeitas que levaram à realização das diligências indiciam a viciação do processo decisório do Grupo Altice, em sede de contratação, com práticas lesivas das próprias empresas daquele grupo e da concorrência. Esses factos são suscetíveis de constituir crimes de corrupção privada, na forma ativa e passiva", diz a nota do DCIAP.

As autoridades destacam ainda que a nível fiscal o Estado terá sido defraudado numa verba “superior a 100 milhões de euros”.

A investigação indica também a existência de indícios de “aproveitamento abusivo da taxação reduzida aplicada em sede de IRC na Zona Franca da Madeira” através da domiciliação fiscal fictícia de pessoas e empresas. O MP suspeita que terão também sido usadas sociedades offshore, apontando para os crimes de branqueamento e falsificação.

Nas buscas, o DCIAP revelou que foram apreendidos documentos e objetos, “tais como viaturas de luxo e modelos exclusivos com um valor estimado de cerca de 20 milhões de euros”.

(Com Lusa)