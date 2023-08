Alta velocidade Porto-Madrid via Trás-os-Montes reúne apoios

Share this with email

Os partidos políticos representados no Conselho Provincial de Zamora, em Espanha, manifestaram, na passada quinta-feira, o apoio à proposta que defende ligar as cidades do Porto, Zamora e Madrid através de uma ferrovia de alta velocidade por Trás-os-Montes.

A proposta/estudo foi uma iniciativa da Associação Vale d’Ouro que sugere uma ligação com duração entre duas a três horas entre o Porto e Madrid via Trás-os-Montes, com ligação em Espanha por Zamora, podendo ser também uma alternativa na ligação Lisboa – Madrid, e já recebeu o apoio da Comunidade Intermunicipal (CIM) Terras de Trás-os-Montes que representa nove concelhos do distrito de Bragança.

“Manifestamos o nosso apoio aos presidentes das câmaras municipais transfronteiriças de Bragança, Miranda do Douro, Macedo de Cavaleiros e Vimioso, bem como à Associação Vale d'Ouro, em todas as ações e iniciativas realizadas para a concretização deste projeto que consideramos vital para o progresso tanto da província de Zamora como da região Norte de Portugal”, pode ler-se num documento a que Lusa teve acesso, assinado pelo presidente da Deputación de Zamora, Xavier Fauende.

A Associação Vale D’Ouro, sediada no Pinhão, no distrito de Vila Real, divulgou em outubro de 2021 um estudo que propõe uma linha de alta velocidade ferroviária que colocaria o Porto a três horas de Madrid, em Espanha, passando pelas capitais transmontanas Vila Real e Bragança, e por Zamora, onde ligaria à rede de alta velocidade espanhola.

“Ficámos positivamente surpreendidos com esta tomada de posição por parte da Deputacón de Zamora, sendo um sinal positivo do lado de Espanha de um manifesto interesse na nossa proposta”, defendeu o presidente da associação Vale D'Ouro, Luís Almeida.

De acordo com o responsável, o estudo da Associação Vale d‘Ouro foi desenvolvido com o objetivo de contribuir para a discussão pública do Plano Nacional Ferroviário (PNF).

“O estudo está no Laboratório Nacional de Engenharia Civil (LNEC) para avaliação estratégica ambiental que se espera concluído no final de 2023 ou início de 2024”, acrescentou Luís Almeida.

O Conselho Provincial de Zamora exorta igualmente as restantes administrações públicas, os agentes económicos e sociais da província, todos os grupos e associações, e a sociedade zamorana em geral, a juntarem-se à reivindicação de unir forças com os vizinhos portugueses.

O texto de apoio foi hoje apresentado em Zamora na presença do presidente da Câmara de Bragança, Miranda do Douro, Macedo de Cavaleiros e Vimioso.

O texto desta declaração institucional, de acordo com os representantes da Deputación de Zamora, será enviado ao Governo da Espanha e à Junta de Castela e Leão.

Autarcas e outras entidades regionais portuguesas também fizeram chegar as pretensões locais, durante o período de discussão pública do plano, que terminou em 28 de fevereiro, nomeadamente que a ligação ferroviária Porto/Vila Real/Bragança tenha perfil de alta velocidade e ligação a Espanha, em Zamora, com passagem no Planalto Mirandês.

O Plano Ferroviário Nacional (PFN) tem como principais objetivos “passar de 4,6% para 20% de quota modal no transporte de passageiros”, “passar de 13% para 40% de quota modal no transporte de mercadorias”, “assegurar ligação com elevada qualidade de serviço aos 28 centros urbanos de relevância regional, que incluem todas as capitais de distrito, potenciando o seu desenvolvimento”.