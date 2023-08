Ainda faltam três anos de conflito

Share this with email

O conflito vai-se arrastando e, se antes não houver nada que o trave, prolongar-se-á até 2026. Os dois antagonistas são Marcelo Rebelo de Sousa e António Costa.

O mais recente episódio desta divergência institucional foi o veto político de Marcelo, ao pacote legislativo denominado “mais habitação”. O PS foi rápido a reagir e prometeu que vai repetir a votação parlamentar daquele conjunto normativo, sem lhe alterar uma única vírgula.

Com isto, quem vai sair derrotado é o Presidente da República, apesar dos apelos, vindos de várias áreas, para que se aproveite este veto, e se consiga um “acordo de regime” que associe, pelo menos o PSD, a uma reforma profunda no sector da habitação. Mas não vai ser assim.

O Governo não está disposto a ceder e prefere fazer valer a sua maioria absoluta, contra este capricho político do Presidente da República.

As relações institucionais, entre Belém e S. Bento, foram definitivamente dinamitadas com o episódio João Galamba e não se vislumbra qualquer acontecimento que possa melhorar as coisas.

Sendo assim, o conflito vai-se prolongar, até Setembro de 2025. Nessa altura, Marcelo Rebelo de Sousa entra no último semestre do seu mandato e perde a capacidade legal de dissolver o parlamento e convocar eleições antecipadas. António Costa e o seu governo vão respirar de alívio, durante quase um ano, até ao Outono de 2026, altura em que haverá eleições legislativas.

Até lá, vamos viver de muitos sobressaltos, com Marcelo a provocar António Costa e o Primeiro-Ministro a responder com o mau-feitio que lhe é reconhecido. Durante este hiato, faltam pelo menos dois orçamentos de Estado que o Presidente da República vai espremer até à última gota, quanto mais não seja, para irritar António Costa.

Com isto a oposição passará a ser liderada por Marcelo e Luís Montenegro vai perder espaço de manobra, a favor do Presidente de República.

Pior ainda. No próximo Verão, haverá eleições europeias e, como já aqui disse, se as coisas não correrem de feição para o lado social-democrata, Montenegro pode ver o seu fim antecipado.

Até lá, tanto o Chega, como a Iniciativa Liberal, serão aliados informais de Marcelo Rebelo de Sousa, na destruição de Luís Montenegro. E quem se vai rindo e beneficiando de toda esta panóplia de egoísmos é, sem dúvida, António Costa.

É muito provável que Marcelo Rebelo de Sousa abandone o Palácio de Belém, em Março de 2026, sem ter prestado um único serviço louvável, ao seu partido de sempre, o PSD. Mas como a memória dos homens é curta, talvez a história do partido - de que ele foi autor da primeira versão – lhe perdoe.

(Autor escreve ao abrigo do antigo acordo ortográfico.)