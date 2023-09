Afinal, não se pode cobrar copos de água da torneira na restauração em Portugal

Reportagem Diogo Alves

Dentro da cabeça do primeiro "serial killer" português

Diogo Alves, o famoso assassino do Aqueduto das Águas Livres, em Lisboa, foi talvez o primeiro “serial killer” português e um dos últimos condenados à pena de morte em Portugal. Ao salteador do Aqueduto foram atribuídas perto de uma centena de mortes. Diogo Alves foi enforcado, o seu corpo enterrado e a sua cabeça foi guardada para estudar a origem da sua malvadez. Continua preservada em formol, na Faculdade de Medicina de Lisboa, no Hospital de Santa Maria. Eis o segundo capítulo da sua história.