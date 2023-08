"Adios, adieu, aufwiedersehen, goodbye"

Share this with email

O seu a seu dono: que bem esteve o ser humano Jorge Mario Bergoglio, o Papa Francisco, promovendo um encontro "cara-a-cara" com 13 das mais de 4.800 vítimas de abusos sexuais no seio da Igreja Católica portuguesa. Podia até ter sido só uma. O que ficou foi a mensagem, uma imensa luva branca nesta jornada doutrinária de branqueamento, por entre hóstias e sacramentos, diáconos e presbíteros, bispos e arcebispos, patriarcas disto e daquilo, a multidão de jovens devotos e o engenheiro Carlos Moedas por toda a parte, um verdadeiro "ecce homo" a substituir o emplastro, que é mais dado ao futebol, e uma quantidade inacreditável de cardeais por metro quadrado, nas suas melhores vestes, sendo que o hábito, quando o tema é incómodo, é outro: varrer o assunto para debaixo do tapete, quem sabe esperando pelo milagre da prescrição, que é uma especialidade nacional, com a hierarquia da Igreja incluída.

Foi preciso vir o Sumo Pontífice a Portugal para que se dê aos únicos inocentes deste processo, que teima em não ser judicial, alguma dignidade no mar da indignidade que inundou as suas vidas às mãos de criminosos que usaram o poder do céu e do inferno para os manter num silêncio que a todos nós ofende, quanto mais aos próprios. O que isto vai trazer de novo? Provavelmente, nada.

Já fez o Papa Francisco o que a Conferência Episcopal portuguesa ainda não foi capaz. Até agora, não se dignou receber uma única das vítimas. Ficou este ensinamento, mais do que tudo de humanidade, de civilidade mínima, que o Papa nos trouxe, depois de sair do avião em cavalinho na sua cadeira de rodas, escapando ileso aos cumprimentos frenéticos, muito para lá do entusiasmo protocolar, do presidente da República, transformado numa espécie de Marcelo pneumático, não conseguindo controlar a sua alegria quase imatura, de menino de coro, também ele perdido numa jornada qualquer da sua juventude.

Passou-se uma semana a rezar e a dizer que se fizeram representar nas JMJ países de todo o mundo, menos as Maldivas. Será? Será que veio malta da Coreia do Norte, onde vigora o Juche, que deriva do marxismo e descambou num regime híbrido de fascismo, socialismo e nacionalismo étnico onde a religião é proibida? Será que veio alguém das ilhas Samoa? Do Afeganistão? Da Mongólia? A sério? Uma franjinha cristã (não confundir com a Juventude Centrista) de Comores? Já agora, quem terá sido a alminha que veio do Djibuti, onde 96,9 por cento da população é da religião islâmica, tendo 1,9 por cento de agnósticos e 1,2 por cento de ateus? Só Deus sabe.

Também não interessa. Ficarão para sempre gravadas na memória as horas infindáveis das transmissões em directo na tv, mandando para as malvas o resto do país, o resto do mundo e outras laicidades secundárias. Foi como uma eucaristia dominical todos os dias, a todas as horas, uma silly week de ecumenismo monoteísta numa interminável cerimónia de acolhimento ao lindo mês de Agosto.

E aquele momento arrepiante em que o Papa Francisco quebrou o protocolo e pespegou uma beijoca num bebé? Coisa tão linda. A nota que escreveu pelo seu punho em português, os velhos clichés da paz, com as bombas a cair lá ao fundo, na Ucrânia, o acolhimento fraterno, com os migrantes a morrer logo ali, no mar mediterrânico, os apelos ao fim da pobreza deste mundo, com os sem-abrigo de Lisboa escondidinhos num armazém das redondezas, a unidade das nações, com as fronteiras excepcionalmente fechadas, a procriação matrimonialmente assistida, as ingerências na soberania nacional na questão da eutanásia, todos, todos, todos, menos a comunidade LGBTQIA+, que não pôde sequer realizar uma missa.

Já para não falar naquele momento inolvidável, directo para os anais da floricultura. Na quinta-feira passada, o parque Eduardo VII, perdão, Colina do Encontro (nem sei como ninguém se lembrou de mudar o nome do país durante esta semana santa), amanheceu com um arranjo floral de fazer inveja a Van Gogh. Parece que três dezenas de criaturas, sem outra coisa melhor para se entreter, perderam a noite inteira para fazer um tapete com 80 mil flores, de 160 metros quadrados, por 60 metros de comprimento, só para chamar as abelhas. Ainda bem que, lá ao fundo, o pirilau da cidade estava bem protegido, dentro de um mega-preservativo retard a que chamaram manto geotêxtil.

Como diria José Cid: "Adios, adieu, aufwiedersehen, goodbye". Vão com Deus. Do dízimo tratamos nós.

(Autor escreve ao abrigo do antigo acordo ortográfico.)