A tribo psicadélica de Idanha-a-Nova

Nas margens da barragem Marechal Carmona, no concelho de Idanha-a-Nova, decorreu a 14.ª edição do Boom Festival, de trance psicadélico. É um dos festivais mais ecológicos do mundo, tendo recebido por oito vezes o Greener Award. 39 mil pessoas, de 178 nacionalidades, passaram por Idanha-a-Nova, para viver a realidade do que parece uma utopia. Uma tribo hedonista, perdida no espaço e no tempo, despida de roupa e de preconceitos. Diferentes culturas numa cultura comum, em que é proibido proibir, unidas pela música, a ecologia e as substâncias psicadélicas do “awakening”, que aqui são regulamentadas. O Boom, que este ano tinha por tema Amor Radical, não desiludiu.

À tarde, quando o calor da Beira Baixa se transforma em entidade, o ambiente fica pesado e baço, desenhando ecrãs atmosféricos, raiados de luz e de pó, como se fossem polaroids agitadas no tempo, revelando as imagens movediças de uma tribo hedonista que se perdeu no paraíso, como deuses psicadélicos num ecossistema primordial. A música é omnipresente, integrando-se na paisagem, como se fosse o seu pulsar tecnológico, sequencial, a uma média de 143 bpm (batidas por minuto), que caracteriza o Trance Psicadélico, como um chamamento primitivo. No Boom, a roupa que mais se usa é a pele, na sua beleza crua, multidimensional. Os corpos repousam em movimento, belos, eróticos, nos seus processos de cicatrização mecânica e espiritual, escorrendo lentamente pelo território, como seres autóctones de uma finisterra esquecida pela Humanidade, guarnecida por um sofisticado sistema de segurança, onde tantas culturas se juntam numa só.

A dimensão territorial do recinto permite usar a distância como um botão de volume. Há os que dançam debaixo do sol, em redor do Dance Temple, coração do Boom, que se estende por 21 palcos. Há os que dormem em vírgulas de sombra, os que passeiam com os corpos cobertos de lama barrenta, como se tivessem brotado da terra, os que se encontram em estado de “awakening”, grupos em posição de flor-de-lótus escutam prelecções de gurus pós-modernos, há os que meditam, os que fazem rotinas de yoga, os que baloiçam em camas de rede, os que fazem do riso terapia colectiva, os que procuram algum isolamento, os que procuram comunhão, os que fritam e os que arrefecem nas águas da barragem Marechal Carmona, que definem a Boomland como a pele define um corpo.

O Boom Festival cumpriu a 14.ª edição. Nos 25 anos da sua história, foi a primeira vez que aconteceu em anos consecutivos, depois da pandemia covid-19 ter forçado uma longa paragem de quatro anos. Em 2022, o Boom retomou com energia renovada e renovável. Pela oitava vez consecutiva venceu o Greener Festival Award, o mais importante prémio de sustentabilidade atribuído a festivais. Foi igualmente considerado um dos eventos culturais mais ecológicos do mundo.

Não é um acaso cósmico. É filosofia de sustentabilidade aplicada ao território e às consciências. Também não é por coincidência que este festival tem morada em Idanha-a-Nova (em área, o quarto maior concelho de Portugal), que é Cidade Criativa da UNESCO (Organização das Nações Unidas para a Educação, Ciência e Cultura), na área da Música. O concelho, que tem as confluências onde se integram uma parte substancial do Geopark Naturtejo, assim como a Reserva da Biosfera Tejo/Tajo (ambos com a chancela UNESCO), fez da cultura uma estratégia de desenvolvimento sustentável, onde o Boom Festival se integrou desde 2002.

O espírito do Boom é a harmonia, a busca do prazer. Tirando as questões de segurança exteriores, raríssimas são as coisas proibidas. © Créditos: Valter Vinagre

A primeira edição deste festival psicadélico aconteceu em 1997, na herdade do Zambujal, no concelho de Palmela. A partir de 2002, passou a realizar-se na herdade do Torrão, em Idanha-a-Nova, noutras margens da imensa barragem Marechal Carmona, inaugurada em 1946, sendo uma obra de vulto do Estado Novo. Só a partir de 2017, quando a organização comprou os 180 hectares da herdade da Granja, onde se circunscreve a actual Boomland, como os boomers lhe chamam, o Boom se expandiu consideravelmente, desenvolvendo ali o seu ecossistema, unindo a natureza à sua.

Mente aberta em circuito fechado

O Boom não é um safari antropológico, moda, uma mera experiência sensorial, um momento que se prolonga e no tempo desvanece. Não é uma utopia, nem a sua antítese. É consciência, consciencialização, filosofia transformacional, opção de vida, ecologia. Um universo cultural e espiritual, que usa a tecnologia como um retorno evolutivo à natureza, uma espécie de shamanismo 2.0, algures entre o ideal de biosfera, o apocalipse tecnofóssil e a pulseira electrónica – motivo de orgulho no pulso de qualquer boomer -, que permite tornar o festival “cash-free”. No Boom não circula dinheiro vivo, até porque não é lá muito prático usar carteira quando não se usa roupa. Existem pontos de carregamento de divisa. A pulseira passa a funcionar como um cartão de débito.

Durante a semana do festival, o Boom fecha-se ao mundo exterior. Pessoas de todos os cantos do mundo, acorrem nesta altura a Idanha-a-Nova, alguns sem bilhete, rezando aos deuses da sorte para que os deixem entrar, o que é missão impossível. Perto das duas da manhã, junto às bombas de gasolina da aldeia de Medelim, encontrámos um jovem israelita, com a mochila às costas e um ar resignado. De lá, escutava-se o latejar do Boom, o que o deixava ainda mais triste. Veio sozinho, à sorte, julgando que o dinheiro pagava um daqueles bilhetes informais, que lhe desse acesso milagroso à Boomland. Por gentileza do dono, montou a tenda junto à estação de serviço, com a promessa que abandonaria o local aos primeiros raios de sol, para ir à sua vida. Ele ainda não sabia para onde ia, mas sabia exactamente para onde não ia.

Na manhã de domingo, em Idanha-a-Velha, junto ao local onde os boomers oficiais recolhem as suas pulseiras, um casal exibia o mesmo desconsolo do que o campista acidental. Ele é brasileiro, ela é inglesa. Tinham bilhetes, explicou ela. Explicando melhor: ela tinha comprado dois bilhetes, um para ela, outro para uma amiga. Só que à última da hora, ela decidiu vir para Idanha-a-Nova com o namorado, julgando que podiam trocar o bilhete da amiga para ele. Depois de lhe explicarem que os bilhetes do Boom são nominais e que a troca não era possível, restou-lhe pedir-nos uma boleia para o parque de campismo de Idanha-a-Nova, que fica muito longe para se ir a pé com duas pesadas mochilas às costas. Por cósmica intervenção ficaram alojados no terreno que pertence a uma médica, que tem casa mesmo em frente a um pedaço de paraíso, com vista para a barragem. Deixamo-los, ainda incrédulos, a montar a tenda com um sorriso de bálsamo na face. Não tinham entrado no Boom mas, de certo modo, tinham entrado no seu espírito.

1 / 7 O tema do Boom deste ano era o Antropoceno. © Créditos: Valter Vinagre

2 / 7 © Créditos: Valter Vinagre

3 / 7 © Créditos: Valter Vinagre

4 / 7 Durante a semana do festival, o Boom fecha-se ao mundo exterior. © Créditos: Valter Vinagre

5 / 7 © Créditos: Valter Vinagre

6 / 7 © Créditos: Valter Vinagre

7 / 7 No Boom, a roupa que mais se usa é a pele, na sua beleza crua, multidimensional. © Créditos: Valter Vinagre















O espírito do Boom é a harmonia, a busca do prazer. Tirando as questões de segurança exteriores, raríssimas são as coisas proibidas na Boomland, incluindo um conjunto de drogas, que dentro do recinto do Boom Festival encontram território neutro, devidamente regulamentado. No recinto, funciona igualmente uma estrutura de testagem, para que se tenha certificação do que se está a consumir. Se o hedonismo tem excessos? Para os boomers debutantes, é coisa de La Palisse. A amplitude etária, tal como as nacionalidades presentes no festival, é muito vasta. Os velhos boomers, com mais experiência de festivais psicadélicos (alguns fazem o circuito mundial dos festivais) e de vida, são os que sabem que uma semana não decorre num dia.

O Boom é um animal nocturno, com energia renovável. Nunca cessa. A edição deste ano recebeu 39 mil pessoas, de 178 nacionalidades. O recinto tinha 21 palcos. Estiveram presentes 1.128 artistas, de 49 nacionalidades, trabalharam em continuidade duas mil pessoas, entre colaboradores e voluntários, de 86 nacionalidades. Enquanto os boomers exorcizam em pó os seus protocolos transfronteiriços, demonstrando a sustentabilidade que há na liberdade e a liberdade que há na paz, dançando, expandindo a mente, estão no activo uma centena de terapeutas. O psytrance é a essência do festival, assim como o seu conceito filosófico, fazendo da Boomland um território de comunhão, sem um átomo de violência, tão proscrita no Boom quanto o preconceito ou os selfie-sticks.

Há uma energia, um sentimento monolítico, de pertença, de diferença, igualitário exactamente por isso. As pessoas transformam-se num holograma multidimensional, com algo de gospel tecnológico, algo de religioso, viajando entre dimensões a uma velocidade de 143 bpm, expandindo a mente na sua química ancestral: liberdade. Felicidade quântica. A batida acciona o corpo, o corpo acciona as endorfinas, o corpo acciona a mente, a mente acciona o corpo, os corpos accionam os corpos, o corpo viaja, a mente viaja nos seus labirintos neurológicos, a luz toma formas, as formas formam outras, as luzes no seu trajecto cósmico, as esculturas em redor no seu poder antropomórfico, o Trance Psicadélico a exercer o seu tribalismo unificador, a música a exercer o seu mecanismo transpositor, transportando o colectivo para a unidade, transportando a unidade para o colectivo, transportando-se para um estado de consciência transcendente. Quando os corpos atingem o limite e cedem, são entregues ao Cosmic Care, que é uma espécie de hospital de campanha.

Amor radical

Na edição do ano passado, a “fome” de Boom era imensa. Estiveram na herdade da Granja perto de 41 mil pessoas, de 179 nacionalidades. O tema era o Antropoceno. Não sendo consensual, alguns cientistas afirmam que nos encontramos já nessa outra era geológica, que já não é condicionada pela Humanidade, mas a sua consequência. Uma era marcada pelo impacto do Homem no planeta, uma pegada descomunal, com o peso seco (excluindo, por exemplo, os arquipélagos de plástico que se formaram nos oceanos) de 1,1 teratoneladas.

É um dado objectivo que a revolução industrial acelerou o processo tecnológico, que este mudou irreversivelmente a História do mundo, assim como o curso das guerras. No final da II Guerra Mundial, ainda que sob a vigência de uma paz podre, o mundo tornou-se num imenso infantário. A conjugação de todos os factores determinaram o Holoceno, a primeira era geológica condicionada pela Humanidade, coincidente com o período de maior aquecimento global após a última glaciação. Pela primeira vez na história da Humanidade, a massa antropogénica (massa dos objectos construídos pelo Homem) superou em peso a biomassa (massa dos seres vivos). É a realidade como é, psicadélica todos os dias, numa progressiva desumanização invertida. Há muito que a realidade perdeu a consciência. O impacto do Homem no planeta Terra e as notórias alterações climáticas formam um diagnóstico que muitos já consideram irreversível.

Com o mundo a enfrentar uma gravíssima crise das reservas de água e a evidente transversalidade dos efeitos do aquecimento global, o Boom, como é a sua marca, desenvolve e adopta boas-práticas inovadoras, como um ecossistema à sombra de outro.

Foi criada uma estrutura ecológica, com capacidade para armazenar dois milhões de litros de água (dois mil metros cúbicos) e de repor um milhão de litros por dia. Significa isto, de acordo com a organização, que “temos capacidade para ter nove milhões de litros disponíveis (nove mil metros cúbicos)”. No entanto, a expectativa era a de reduzir o consumo da água, fazendo com que o consumo efectivo ficasse abaixo dos sete milhões de litros. Contas para mais tarde. Para a organização, o Boom não tem interrupções. Mal acaba, recomeça o trabalho de programação, assim como de regeneração do território que o acolhe. A começar exactamente pela água. A estação de tratamento de água no local, com a capacidade total dos referidos nove milhões de litros, serve para tratar a “água cinza” dos chuveiros e assim poder reutilizá-la “na irrigação, na regeneração do território e no seu reflorestamento, um trabalho que igualmente não cessa”.

Pela oitava vez consecutiva, o Boom venceu o Greener Festival Award. © Créditos: Valter Vinagre

De plástico reciclado foram construídos 275 chuveiros, onde foram instalados “três arejadores que auxiliam na oxigenação da massa de água, que depois será analisada e reutilizada na irrigação”. Ainda 457 unidades de casas de banho (74 unidades para utilização do staff, 383 unidades para os boomers, das quais, 11 para pessoas com necessidades especiais. Desse número, “foram construídas 72 unidades de casas de banho, com material reciclado do interior de automóveis (Coretech). Todos os WC são totalmente compostáveis. A matéria à terra é devolvida".

A edição deste ano acolheu 39 mil pessoas, entre as quais 604 crianças, de 178 países e territórios. Tema: Radical Love. Hoje em dia, vistas bem as coisas, a harmonia entre pessoas de culturas tão diferentes, unidas por um espaço e por um conceito de natureza e sustentabilidade, de vida comum é, em si, um acto radical de amor.

Por trás de um festival desta dimensão, há uma organização imensa, metódica. A Boomland funciona actualmente como uma cidade num condomínio de campo, com a paisagem definida pelas margens da barragem. Segundo os dados da organização, funcionam no recinto 45 restaurantes e ainda supermercados Bio. Há 32 fornecedores registados/ certificados, sendo 15 destes locais (distrito de Castelo Branco, ao qual Idanha-a-Nova pertence), 16 nacionais e apenas um internacional.

A inovação e a ecologia são o ADN do Boom. Eram muitas as medidas de prevenção adoptadas nesta edição, desde “a gestão de combustíveis na faixa periférica e no interior do recinto (faixas de sectorização); gradagem de parques de estacionamento e de caravanismo; formação do staff (medidas de prevenção e de actuação); estabelecimento de equipas internas de emergência, assim como equipas de primeira intervenção”.

Ainda, “meios pesados de combate a incêndios em áreas estratégicas de acesso facilitado; meios ligeiros de combate (exemplo: extintores e hidratantes armados) espalhados pelo recinto, bem como torres de vigia”. A área de camping, por questões de segurança contra incêndios e de comodidade, foi igualmente ampliada, o que implicou o “desbaste e redução da densidade florestal em cerca de 22 hectares”. No Inverno passado, esta desflorestação foi compensada com a reflorestação”.

No festival, como é habitual, fizeram-se representar outras artes e ofícios, em 21 áreas distintas de programação: “Dança; teatro; cinema; pintura; arquitectura efémera, vídeo (projecção e mapeamento); iluminação artística, performances; circo; conferências e palestras; terapias e bem-estar; oficinas (workshops), todas sob a égide da sustentabilidade. A música é o coração do Boom. Mais uma vez, exerceu o seu feitiço.

(Autor escreve ao abrigo do antigo acordo ortográfico.)