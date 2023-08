A minha escola não tinha cantina. Por isso é que a Joana só comia azeitonas?

Share this with email

Share this with whatsapp

Share this with facebook

Share this with twitter

No sítio onde cresci, a escola primária não tinha cantina. Íamos sempre almoçar a casa, e na minha, às sextas, era sempre peixe. Eu começava a comer “verdinhos” antes do prato e do talher e do guardanapo na mesa. A avó sorria, qual é a criança que se pela por peixe?

Não sei se a Joana comia “verdinhos” – fritos, abraçados a farinha crocante - mas sei que comia azeitonas. Às vezes, só comia azeitonas.

A professora costumava levar para a escola sacos de roupa que entregava à Joana. Ela era a mais pobre entre os pobres: havia sempre um bilhete extra para o circo para lhe entregar e era também sempre por ela que as auxiliares começavam por procurar piolhos na cabeça – se isto não é o terror, estarmos em fila e a olhar para o chão até perceber qual de nós seria o pária daquela vez. A Joana tinha (quase) sempre. Peixe à mesa é que não.

Um dia, além dos sacos com roupa que já não servia à filha, a professora levou um outro cheio de azeitonas para dar à Joana. Não víramos o saco. Sabemos que o recebera porque calhou acabarmos a lição mais cedo e a professora decidiu perguntar a cada um de nós qual tinha sido o nosso almoço – se isto não é o terror, revelarmos em público a ementa da nossa miséria. A Joana respondeu: “Azeitonas”. A professora sorriu e disse: “Ah, então gostaste das que eu te dei. Muito bem, então e comeste as azeitonas com o quê?”, perguntou.

A expressão no rosto da Joana era de espanto, não de vergonha. “Com nada”, respondeu.

A turma riu. Acho que a turma riu. Talvez eu me tenha rido também.

Lembrei-me da Joana hoje, quando li que algumas escolas em Portugal, não sendo obrigadas por lei a abrirem as cantinas nas férias escolares, decidiram fazê-lo. Para os filhos dos pais que estejam a trabalhar, mas também para aqueles que precisem de uma refeição.

A minha escola não tinha cantina. A Joana às vezes só comia azeitonas. Por isso é que eu sei que a escola de hoje é infinitamente melhor.