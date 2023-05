13 de maio. Fiéis de 30 países rumaram a Fátima este ano

Religião

Mais de 130 grupos organizados de peregrinos, de 30 países, inscreveram-se nos serviços do Santuário de Fátima para as cerimónias da Peregrinação Internacional Aniversária do 13 de maio.

Segundo os serviços do Santuário de Fátima, além de Portugal, Itália é o país com mais grupos organizados registados.

As cerimónias, que assinalam o 106.º aniversário das aparições na Cova da Iria, vão registar, segundo as autoridades, um número de peregrinos elevado. A GNR apontou para uma afluência entre 250 a 300 mil fiéis.

A peregrinação vai ser presidida pelo secretário de Estado do Vaticano, cardeal Pietro Parolin, que já presidira a uma peregrinação em Fátima em outubro de 2016, meses antes da presença naquele santuário do Papa Francisco, para as comemorações do 100.º aniversário das aparições, em maio de 2017, quando canonizou os videntes Francisco e Jacinta Marto.

A menos de três meses da esperada visita do Papa Francisco a Portugal, os caminhos que levam a Fátima voltaram a encher-se de peregrinos, retomando a normalidade pré-pandémica.