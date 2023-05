Volta o Verão, vai-se a água! 

Quando os portugueses residentes no estrangeiro regressarem a Portugal, para as férias de Verão, vão enfrentar dificuldades, para poderem regar os seus jardins e hortas, ou mesmo encher piscinas, se as tiverem.

As dificuldades variam, consoante a região. Mas desde já se pode avisar que, quanto mais a sul, pior. Os especialistas avisam que, a partir de agora, 70 por cento da nossa existência será passada em regime de seca severa. A água é um bem precioso que se vai tornando cada vez mais raro.

Para tudo isto, contribuem duas circunstâncias que facilmente se advinham. Primeiro, está a irracionalidade de alguns consumos que podiam e deviam ser condicionados, ou mesmo evitados. Concomitantemente, estão os desperdícios de água.

Estes dois factores - a irracionalidade dos consumos e o desperdício - contribuem para a redução drástica dos stocks de água. E quando o tempo estival se aproxima, começam as aflições, ano após ano, com governos que nada fazem para resolver um problema estrutural. Sobretudo, num país de clima semidesértico.

Em vez de atacarem esta dramática situação, os sucessivos governos têm ampliado a desgraça, com o fomento de culturas em regime intensivo, que consomem recursos hídricos em grande escala. Para já não falar dos campos de golfe que são outros enormes sorvedores.

A água da chuva só serve para provocar inundações, porque não existe capacidade de armazenamento.

Poucos se lembram das quantidades infindáveis de água da chuva que se desperdiçam em cada Inverno. Durante dias inteiros, em muitas cidades, a água da chuva só serve para provocar inundações, porque não existe capacidade de armazenamento. As câmaras dizem que isso implica investimentos enormes e que o poder central não ajuda. Logo, são obras que ficam por fazer.

Mas a água não escasseia apenas para o consumo humano. Em breve, teremos os inevitáveis fogos florestais e, em muitos casos, os autotanques dos bombeiros andarão mais de 40 quilómetros para se abastecerem com água que desaparece, em escassos 10 minutos de combate às chamas.

Há ainda outro desperdício pecaminoso. Refiro-me às águas das ETAR’s que, depois de tratadas, podem servir para a higiene urbana, lavagem de automóveis e afins. Mas parece que as empresas distribuidoras de água se opõem a este tipo de aproveitamento, porque lhes prejudica o negócio e lhes baixa a facturação.

Durante 14 anos, morei num prédio, em Lisboa, construído em cima de um aquífero. Durante as 24 horas do dia, duas motobombas, em regime de alternância, enviavam a água de excelente qualidade, para o sistema de esgoto. O prédio seria auto-suficiente de água, se a lei o permitisse. Contudo, sempre foi proibido injectar aquela água no sistema de distribuição domiciliária. Este é só um exemplo de uma situação que se repete, às centenas, no centro de Lisboa.

(Autor escreve de acordo com a antiga ortografia.)